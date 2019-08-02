2019-08-02T17:22:41+03:00
Дом. Семья

«Знакомьтесь, Мутя»: птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли под Новосибирском

А еще у пернатого обнаружили необычные наросты на крыльях
Анна ПАШАГИНА
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У Мути проблемы лапками и крыльями. Фото: Центр Реабилитации Диких животныхУ Мути проблемы лапками и крыльями. Фото: Центр Реабилитации Диких животных
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В Центре реабилитации диких животных появился необычный постоялец - птенец сокола пустельги. Пернатый постоялец поступил в центр в середине июля: привезли его из Тогучинского района. И когда волонтеры принесли его на осмотр в ветеринарную клинику, то там ахнули:

У птенца были обнаружены лишние пальчики на ногах, да еще и с коготками. А на крыльях — состоящие из кожи и зачатков перьев наросты, - говорят волонтеры.

Птенца было решено назвать Мутант, а сокращенно - Мутя. А чтобы птице было комфортно, ветеринары удалили у сокола лишние пальчики. Теперь его не беспокоит ничего, кроме бытовых забот.

— Питается птенец мышами, но никогда не брезгует насекомыми и ящерицами, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск сотрудник центра Алиса Богомолова.

Сейчас птица чувствует себя хорошо. Но стоит его выпускать на волю или нет, пока под вопросом.

Птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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