«Знакомьтесь, Мутя»: птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли под Новосибирском

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-02T17:22:41+03:00

А еще у пернатого обнаружили необычные наросты на крыльях

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В Центре реабилитации диких животных появился необычный постоялец - птенец сокола пустельги. Пернатый постоялец поступил в центр в середине июля: привезли его из Тогучинского района. И когда волонтеры принесли его на осмотр в ветеринарную клинику, то там ахнули:

У птенца были обнаружены лишние пальчики на ногах, да еще и с коготками. А на крыльях — состоящие из кожи и зачатков перьев наросты, - говорят волонтеры.

Птенца было решено назвать Мутант, а сокращенно - Мутя. А чтобы птице было комфортно, ветеринары удалили у сокола лишние пальчики. Теперь его не беспокоит ничего, кроме бытовых забот.

— Питается птенец мышами, но никогда не брезгует насекомыми и ящерицами, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск сотрудник центра Алиса Богомолова.

Сейчас птица чувствует себя хорошо. Но стоит его выпускать на волю или нет, пока под вопросом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723695" frameborder="0"></iframe> Птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU