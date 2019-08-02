Где лучше отдохнуть: сибиряки выберут самые красивые места Новосибирской области

СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-02T07:35:15+03:00

Отправить свои фотографии на конкурс можно будет до 12 августа

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Чудесные летние деньки никому не хочется проводить сидя в четырех стенах. Поэтому многие сибиряки решают на время отпуска отправится в путешествие. Однако не все при этом готовы уезжать куда-нибудь далеко. Некоторым намного больше по душе родные пейзажи Сибири. Специально для любителей красивых видов, издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» объявляет фотоконкурс «ТОП 100 достопримечательностей Новосибирской области».

— Все, кто в путешествиях не расстается с фотоаппаратом, могут присылать свои фотографии на электронную почту редакции rz_7@mail.ru с темой письма: фотоконкурс «ТОП-100 достопримечательностей Новосибирской области», — сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — Снимки обязательно должны быть горизонтального формата.

Отправить свои работы на конкурс можно будет с 20 июня по 12 августа включительно. А с 13 августа по 23 августа на сайте ведомостинсо.рф пройдет открытое голосование, которое и определит победителя. Те, чьи снимки будут признаны самыми лучшими, получат ценные призы от редакции газеты «Ведомости Законодательного собрания НСО» и партнеров конкурса. Главный приз — ноутбук! Но и те активные участники конкурса, которым не удастся завоевать призовые места, получат поощрительные призы от «Дельфинии» и от редакции «Ведомостей Законодательного собрания НСО». Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU