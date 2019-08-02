Ожившая фотография: такие снимки балерины вы еще не видели!
Новосибирская балерина Мария Машкина показала, чем отличается картинка от вида в живую. Девушка приняла участие в необычной съемке, поучаствовать в которой предложил Михаил Решетников. Местом съемок стала фотовыставка.
— Кинотеатр «Победа» увидел нашу съемку на улице, и пригласил сделать подобную в своей галерее. Там проходила выставка календаря Пирелли, одной из героинь которого была известная балерина, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Михаил Решетников.
Мария повторила некоторые движения своей коллеги по сцене, и продемонстрировала свою растяжку.
Корреспонденту КП-Новосибирск Михаил рассказал, что хочет попасть на репетицию балета.
— Мне нравится процесс создания. Интереснее общение и создание сюжета с танцорами, чем уже видеть готовый танец, — считает Михаил.
Сибиряки с восхищением рассматривали снимки Михаила:
— Боже, какая красота!
— Потрясающие фотографии!
Балерина будто застыла в воздухе. Фото: Михаил Решетников
ИСТОЧНИК KP.RU