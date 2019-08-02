Ожившая фотография: такие снимки балерины вы еще не видели!

СЕГОДНЯ 06:28 2019-08-02T06:28:48+03:00

Мария повторила движения своей коллеги по сцене. Фото: Михаил Решетников

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Новосибирская балерина Мария Машкина показала, чем отличается картинка от вида в живую. Девушка приняла участие в необычной съемке, поучаствовать в которой предложил Михаил Решетников. Местом съемок стала фотовыставка.

— Кинотеатр «Победа» увидел нашу съемку на улице, и пригласил сделать подобную в своей галерее. Там проходила выставка календаря Пирелли, одной из героинь которого была известная балерина, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Михаил Решетников.

Мария повторила некоторые движения своей коллеги по сцене, и продемонстрировала свою растяжку.

Корреспонденту КП-Новосибирск Михаил рассказал, что хочет попасть на репетицию балета.

— Мне нравится процесс создания. Интереснее общение и создание сюжета с танцорами, чем уже видеть готовый танец, — считает Михаил.

Сибиряки с восхищением рассматривали снимки Михаила:

— Боже, какая красота!

— Потрясающие фотографии!

Балерина будто застыла в воздухе. Фото: Михаил Решетников

ИСТОЧНИК KP.RU