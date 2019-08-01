Дорожные камеры на сайте ГИБДД: Новосибирска там пока нет
Госавтоинспекция России разместила на официальном сайте интерактивную карту: на ней новосибирцы совсем скоро смогут увидеть расположение всех камеры фиксации нарушений на дорогах.
— Чтобы узнать, где размещены комплексы фотовидеофиксации, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект Российской Федерации, а затем на интерактивной карте найти интересующую область, — сообщает пресс-служба ГИБДД.
Цель нового приложения - информирование участников дорожного движения о том, где находятся фиксирующие камеры.
Правда, самого Новосибирска на карте еще пока нет. Программа работает в тестовом режиме, и еще наполняется нужной информацией. Эта карта должна помочь сибирякам избежать нарушений и штрафов за нарушение правил ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU