«А грудь-то настоящая?»: Русская Барби показала фигуру в купальнике

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-01T12:52:49+03:00

Юлий Кригер выложила снимок в социальные сети и тут же получила комплименты от иностранных поклонников

Изменить размер текста: A A

Русская Барби Юлия Кригер выложила в социальные сети свою фотографию с пляжа. Кадр девушка сделала в Барселоне, где сейчас находится на отдыхе. На фото видно, что блондинка загорает на золотом песке, при этом верх купальника Юля сняла. Чтобы немного прикрыть грудь, Юлия замазала ее в фотошопе розовой краской.

— Я решила, что у меня теперь тоже бодипозитив, — подписала фото сибирячка.

Среди подписчиков новая фотография вызвала живое обсуждение, особенно были щедры на комплименты иностранцы:

— Невероятно горячая девушка!

— Это фотография лучшая! Юлия, вы богиня! Хочу, чтобы вы были со мной!

А некоторым захотелось обсудить заметные прелести Юлии:

— А грудь-то настоящая? - пишут русскоязычные мужчины.

Ранее в интервью КП-Новосибирск Юлия признавалась, что прибегала к услугам пластической хирургии.

- Я увеличивала грудь, но с лицом ничего не делала, не качала губы и ничего другого, - заверяла девушка, которую британские журналисты за кукольную внешность прозвали Русской Барби.

На старых фотографиях Юля - вполне обычная девушка. Но потом она сильно похудела и с помощью операции увеличила грудь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирская Барби: Я целых семь месяцев работала и чуть не сошла с ума!

Новосибирская блондинка Юлия Кригер (по паспорту - Коваленко) попала в британскую прессу - The Sun. Иностранцев подкупила кукольная внешность девушки. У нее невероятно длинные ноги и вся фигура - как карандаш (подробнее).

«Все похудели?»: Русская Барби снова заговорила о весе

Юлия Кригер продемонстрировала свою подготовку к купальному сезону, с такой фигурой точно не будет стыдно показаться на пляже (подробнее)

«Грязные трусы выставляете ради лайков»: русская Барби раскритиковала девушек, которые жалуются на измены мужей

Юлия Кригер считает, что нельзя о своей личной жизни рассказывать в соцсетях (подробнее)

«Если бы в моем городе сгорело что-нибудь, мне было бы все равно»: русская Барби в посте про Нотр-Дам разозлила подписчиков

Юлия Кригер считает, что в Новосибирске нет ничего красивого, и переживать из-за пожаров в столице Сибири не стоит (подробнее)

Девушка весит всего 41 кило, говорит, худобой она обязана жесткой диете: Юля ест раз в день, мясо из своего рациона она исключила.

ИСТОЧНИК KP.RU