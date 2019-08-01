С оружием в руках: подросток стрелял из винтовки с балкона

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-01T11:30:06+03:00

Как у несовершеннолетнего оказалось в руках оружие неизвестно. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В суде Калининского района города Новосибирска вынесли обвинительный приговор подростку. Его обвиняют в трех эпизодах хулиганства — грубое нарушение общественного порядка, выражение явного неуважения к обществу, с применением оружия; умышленное причинение легкого вреда здоровью. Информация об этом появилась на сайте суда.

— ЧП произошло в микрорайоне Родники. Молодой человек стоял на балконе одной из квартир и стрелял из пневматической винтовки. Огонь он открыл по школьникам, которые шли по улице. Пули попадали подросткам в разные части тела: одна из них угодила подростку в голову.

— Подросток осознавал, что оружие представляет собой опасность, но умышленно продолжал производить выстрелы, — сообщается в приговоре.

За свою выходку молодому человеку предстоит провести 140 часов на общественных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU