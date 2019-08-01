С оружием в руках: подросток стрелял из винтовки с балкона
В суде Калининского района города Новосибирска вынесли обвинительный приговор подростку. Его обвиняют в трех эпизодах хулиганства — грубое нарушение общественного порядка, выражение явного неуважения к обществу, с применением оружия; умышленное причинение легкого вреда здоровью. Информация об этом появилась на сайте суда.
— ЧП произошло в микрорайоне Родники. Молодой человек стоял на балконе одной из квартир и стрелял из пневматической винтовки. Огонь он открыл по школьникам, которые шли по улице. Пули попадали подросткам в разные части тела: одна из них угодила подростку в голову.
— Подросток осознавал, что оружие представляет собой опасность, но умышленно продолжал производить выстрелы, — сообщается в приговоре.
За свою выходку молодому человеку предстоит провести 140 часов на общественных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU