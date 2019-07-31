Подземка за 20 миллиардов: жители Родников просят сделать станцию метро в их районе

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-31T11:49:16+03:00

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Родники - не самый удобный район, чтобы добираться до работы. Часовые пробки - это одна из самых больших проблем для новосибирцев. Именно поэтому наказ, который они дали депутатам: построить метро.

Цена строительства этой станции – около 20 миллиардов рублей. Будет ли выполнен такой наказ в течение пяти лет – неизвестно.

- В Новосибирске – самый продуманный и отлаженный механизм работы с наказами избирателей. Считаю, что в стране мы в этом смысле объективно лучшие. Правила и критерии отбора прописаны чётко, сценарий исполнения наказов отработан, - объяснил корреспондентам КП-Новосибирск Антон Тыртышный, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по наказам избирателей. - В нынешнем созыве приняты и утверждены 4700 наказов избирателей на сумму 65 миллиардов рублей. Одна ветка метро до Родников – на 20 миллиардов. Есть наказы, которые пока не могут быть исполнены, потому что денег в бюджете нет.

К слову, в 2018 году было исполнено 700 наказов избирателей на сумму 800 миллионов рублей. В среднем в год депутатами реализуется 700-900 проектов по наказам жителей Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU