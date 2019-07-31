2019-07-31T11:49:16+03:00
Общество

Подземка за 20 миллиардов: жители Родников просят сделать станцию метро в их районе

Такой наказ они дали новосибирским депутатам
Наталья АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Подземка до Родников обойдется очень дорого.Подземка до Родников обойдется очень дорого.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Родники - не самый удобный район, чтобы добираться до работы. Часовые пробки - это одна из самых больших проблем для новосибирцев. Именно поэтому наказ, который они дали депутатам: построить метро.

Цена строительства этой станции – около 20 миллиардов рублей. Будет ли выполнен такой наказ в течение пяти лет – неизвестно.

- В Новосибирске – самый продуманный и отлаженный механизм работы с наказами избирателей. Считаю, что в стране мы в этом смысле объективно лучшие. Правила и критерии отбора прописаны чётко, сценарий исполнения наказов отработан, - объяснил корреспондентам КП-Новосибирск Антон Тыртышный, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по наказам избирателей. - В нынешнем созыве приняты и утверждены 4700 наказов избирателей на сумму 65 миллиардов рублей. Одна ветка метро до Родников – на 20 миллиардов. Есть наказы, которые пока не могут быть исполнены, потому что денег в бюджете нет.

К слову, в 2018 году было исполнено 700 наказов избирателей на сумму 800 миллионов рублей. В среднем в год депутатами реализуется 700-900 проектов по наказам жителей Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анна Терешкова: музыкальная школа не замуровывала кошек в подвале
Остановите пожары! Новосибирец с трехлетней дочкой запустил трогательный флешмоб в защиту горящих лесов
Новые светофоры и разметка появятся на улице Большевистской в Новосибирске
«Обязаны были на «Скорой» везти»: Минздрав проверяет больницу, из которой выгоняли пациента
Как в сказке! Сибирячка устроила волшебную фотоссесию с белоснежным Пегасом
«Ваших детей учат нелюди и садисты»: 40 кошек замуровали в подвале музыкальной школы
«Стоят близко друг к другу»: в новосибирских палаточных лагерях нашли нарушения
Попал под «инкассаторов»: пешеход отделался сотрясением и переломом руки после наезда фургона
«Выходите за ворота и вызывайте скорую»: видео, как новосибирца выгоняют из больницы, возмутило соцсети
Даже немного завидую: новосибирцы хвастаются в соцсетях фото невероятного заката
От ионосферы донеслась русская речь: житель Финляндии поймал необычный сигнал из Сибири
Ушла из дома и не вернулась: в Новосибирске ищут пропавшую пенсионерку в серой кофте
Селфи не вышло: на «сибирских Мальдивах» рухнул квадрокоптер немцев
«Он был адекватным, не пьяным»: новосибирец утонул во время фолк-фестиваля в Подмосковье
А папа в это время спал: плачущая девочка едва не выпала с третьего этажа