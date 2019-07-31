2019-07-31T08:09:59+03:00
Общество

Новые светофоры и разметка появятся на улице Большевистской в Новосибирске

Об этом заявил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Власти планируют установить на Большевистской светофоры, чтобы отрегулировать движение.Власти планируют установить на Большевистской светофоры, чтобы отрегулировать движение.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске отремонтировали почти два километра автодороги на улице Большевистской - на участке от Мелькомбината до улицы Выборной. Казалось бы, автомобилистам можно порадоваться, но сибиряки возмутились. Спросите, почему? Трассу сузили почти на 8 метров, а появившиеся «островки безопасности» мешают водителям нормально разворачиваться и разъезжаться. А жители микрорайона «Европейский берег» и вовсе жалуются на то, что выезжают в сторону города и Академгородка с большим трудом.

Корреспондент КП-Новосибирск обсудил ситуацию с Вячеславом Ашурковым, руководителем новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.

- Перемены на Большевистской ухудшили ситуацию. Островки безопасности сделали длинными, проезжую часть сузили, светофоры и знаки поворотов не предусмотрели, разметку не сделали, в результате трафик движения не отрегулирован. Теперь надо менять и конфигурацию «островков», и увеличивать ширину полос, - считает Вячеслав Ашурков.

Ремонт Большевистской проходил в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и финансировался из трёх источников - федеральный, областной и городской бюджеты. Причём город вложил 28 процентов суммы.

- Стоило ли менять Большевистскую, чтобы получить федеральные и областные деньги или надо было оставить всё как есть? Думаю, оставить, как есть или тщательнее продумать корректировки участка этой напряжённой автотрассы, - сказал Вячеслав Ашурков. – Сейчас и чиновники, и ГИБДД поняли возникшие проблемы и намерены облегчить жизнь автовладельцев. Я знаю, что в планах – ставить светофоры и знаки, делать разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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