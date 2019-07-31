«Ваших детей учат нелюди и садисты»: 40 кошек замуровали в подвале музыкальной школы

СЕГОДНЯ 05:21 2019-07-31T05:54:33+03:00

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В Новосибирске, в подвале одного из домов, бездомные котята просидели весь день голодные, потому что оказались замурованы.

— Сегодня произошел вопиющий по своей жестокости случай в курируемых нами подвалах на Римского-Корсакова. Там живут около 40 кошек. Котят мы отлавливаем и забираем, а взрослые кошки идут на стерилизацию. Жители дома лояльно относятся к кошкам и помогают нам в отлове. Всех в округе предупредили через старших по домам, что на месте работает зоозащита и вопрос с плодящимися кошками будет решен, просто с таким количеством животных это в один момент не делается, нужно время. Однако от руководства музыкальной школы, находящейся в одном из этих домов, сразу посыпались злые крики и возмущение в наш адрес. А сегодня, когда мы пришли туда, они забили лаз! Женщину, которая это увидела, затрясло от ужаса, и она сразу кинулась разбирать проем — описала ситуацию у себя в посте на «Фейсбуке» зоозащитница Татьяна Николаева. — Котята весь день просидели голодные, потому что выбраться к еде не могли!

Она добавила, что в ответ на такое издевательство над животными, они написали и повесили на дверь музыкальной школы возмущенное письмо.

— Замуровать маленьких котят (по сути детей), которые и так обездолены по жизни, могут только садисты! Нелюди, у которых нет души и сердца, которых не трогает плач голодных котят, — поделилась возмущением зоозащитница.

Такую записку оставили возмущенные зоозащитники на дверях музыкальной школы. Фото: Татьяна Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU