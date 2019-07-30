Сильно скучал: сибиряк сделал тату со своим любимым псом
Каких только татуировок не приходится делать мастерам: хочешь – Анджелину Джоли на плече, хочешь – колибри во всю спину. А вот новосибирец пришел к мастерам с необычной просьбой, для которой не надо было какого-то эскиза придумывать. Дал фотографию собаки и сказал – наколите!
- Оказалось, что на снимке – его пес, - рассказывает татуировщик Павел Васильев. – Парень совсем недавно переехал в Новосибирск, а его любимая собака осталась в другом городе. Он очень скучал по своему любимцу, поэтому и решил сделать тату с его изображением.
На татуировку ушло шесть часов. Фото: предоставлено Павлом ВАСИЛЬЕВЫМ.
Такой сентиментальный жест обошелся недешево – сеанс у мастера стоил 15 тысяч рублей.
- На татуировку ушло шесть часов, - продолжает Павел Васильев.
Работа мастера парню очень понравилась: ведь теперь его пес всегда рядом!
Уважаемые читатели, а у вас или ваших близких есть татуировки с трогательной историей? Или, может, вы знаете человека, чьи тату вас удивляют? Расскажите нам, и мы с удовольствием об этом напишем. Связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-03.
ИСТОЧНИК KP.RU