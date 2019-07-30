Сильно скучал: сибиряк сделал тату со своим любимым псом

СЕГОДНЯ 03:14 2019-07-30T03:14:48+03:00

Теперь портрет пса всегда будет со своим хозяином. Фото: предоставлено Павлом ВАСИЛЬЕВЫМ.

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Каких только татуировок не приходится делать мастерам: хочешь – Анджелину Джоли на плече, хочешь – колибри во всю спину. А вот новосибирец пришел к мастерам с необычной просьбой, для которой не надо было какого-то эскиза придумывать. Дал фотографию собаки и сказал – наколите!

- Оказалось, что на снимке – его пес, - рассказывает татуировщик Павел Васильев. – Парень совсем недавно переехал в Новосибирск, а его любимая собака осталась в другом городе. Он очень скучал по своему любимцу, поэтому и решил сделать тату с его изображением.

На татуировку ушло шесть часов. Фото: предоставлено Павлом ВАСИЛЬЕВЫМ.

Такой сентиментальный жест обошелся недешево – сеанс у мастера стоил 15 тысяч рублей.

- На татуировку ушло шесть часов, - продолжает Павел Васильев.

Работа мастера парню очень понравилась: ведь теперь его пес всегда рядом!

Уважаемые читатели, а у вас или ваших близких есть татуировки с трогательной историей? Или, может, вы знаете человека, чьи тату вас удивляют? Расскажите нам, и мы с удовольствием об этом напишем. Связаться с редакцией можно по тел. 8-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU