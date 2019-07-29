По песку без лифчика: сибирячка устроила танцы в мексиканской пустыне

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-29T18:29:41+03:00

По словам девушки, съемки были сложными, но оно того стоило

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Новосибирская танцовщица Анастасия Ульянова, переехавшая в Мексику, сняла яркий ролик со своим новым танцем: Мексиканским vogue. Девушка, одетая в яркие одежды исполнила свой хореографический номер прямо среди настоящих пейзажей жаркой страны.

— Два дня съемок под палящим солнцем в пустыне это, конечно, нелегко, — написала Анастасия Ульянова в своем инстаграм. — Буквально вся вода, которую я пью, сразу же испаряется из тебя, тело сразу же сильно загорает, а «мозги нагреваются, как в микроволновке».

Но танцовщица не жалеет о потраченных силах, поскольку возможность снять видео со своим танцем в таких красивых природных локациях стоит того. Ведь виды Тихого океана, скал, гор и, конечно же, кактусы настраивают на нужный лад.

— Это мой первый «Mexican Vogue», я буду рада услышать ваше мнение, — обращается Анастасия к своим подписчикам.

И пользователи соцсетей с радостью откликнулись на просьбу девушки. Вот, что они написали в комментариях под видео:

— Это просто восхитительно! Атмосферно, профессионально, и музыкально. Просто мурашки по коже!

— Стихии позволяют тебе раскрыться в этом танце. Получилось очень стильно.

— Хореография на высшем уровне!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="486" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722949" frameborder="0"></iframe> Сибирячка устроила танцы прямо посреди Мексиканской пустныни.

ИСТОЧНИК KP.RU