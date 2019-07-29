2019-07-29T17:15:08+03:00
Происшествия

Сломался мотор: в Новосибирской области семь человек чуть не утонули на катере

На боту оказалось шестеро взрослых и один ребенок
Алена КУЛЕШОВА
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Спасатели помогли людям, застрявшем на сломанном катере в Обском море. Фото: ГУ МЧС по НСОСпасатели помогли людям, застрявшем на сломанном катере в Обском море. Фото: ГУ МЧС по НСО
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В Новосибирской области семь человек чуть не утонули на катере в Обском море. Инцидент произошел 28 июля около девяти часов вечера. Спасти людей с терпящего бедствие судна удалось Бердскому поисково-спасательному отряду МЧС.

— В этот отряд вечером поступило сообщение о том, что в Бердском заливе в районе санатория «Лазурный» находятся люди на катере, у которого сломался двигатель, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — Весел на борту не оказалось, а грести подручными средствами не получалось.

Спасатели сразу же выдвинулись к месту происшествия. Найти дрейфующий катер удалось всего за 11 минут, в нескольких километрах от берега. Людей пересадили на катер спасателей и доставили до лодочной станции «Ласточка». На борту находились шестеро взрослых и один ребенок.

Всего на спасение людей у сотрудников спецслужбы ушло менее получаса, медицинская помощь никому из пострадавших не потребовалась.

— Судоводителям необходимо перед каждым выходом на воду следить за исправностью мотора и состоянием корпуса лодка, — пояснил начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов. — На случай поломки на борту обязательно должны быть весла, а на всех пассажирах обязательно должны быть надеты спасательные жилеты. И всегда следует брать с собой заряженный мобильный телефон: чтобы в случае сего была возможность позвать на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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