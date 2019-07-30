2019-07-30T03:34:11+03:00
Общество

«Это будет легендарно»: фанаты ХК «Сибирь» собирают деньги на сюрприз для хоккеиста Владимира Тарасенко

Для того, чтобы организовать перфоманс, им нужно 45 тысяч рублей
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Фанаты обещают, что это запомнят на долго. Фото: Дружина. Объединение болельщиков ХК "Сибирь".Фанаты обещают, что это запомнят на долго. Фото: Дружина. Объединение болельщиков ХК "Сибирь".
Изменить размер текста:

Объединение болельщиков ХК «Сибирь» «Дружина» собирает деньги на сюрприз ко дню болельщика и приезду Владимира Тарасенко. Информация об этом появилась в официальной группе в социальных сетях.

— Объявляется сбор средств на подготовку перфоманса ко Дню болельщика, сюрприза к приезду Владимира Тарасенко и началу сезона. Если все получится, это будет легендарно, — написали администраторы группы.

Полностью всех секретов болельщики не разглашают: говорят лишь, что обязательно будет дымовой перформанс и несколько баннеров. А вот какой именно подарок они преподнесут Владимиру Тарасенко, остается тайной. Но нужную сумму фанаты озвучили: им потребуется около 45 тысяч рублей.

Сибиряки охотно поддержали сбор средств. На счету болельщиков уже 5896 рублей, это уже больше 10% от необходимой суммы. Деньги можно перевести на карту, либо отдать лично в руки организаторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24