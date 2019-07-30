«Это будет легендарно»: фанаты ХК «Сибирь» собирают деньги на сюрприз для хоккеиста Владимира Тарасенко

СЕГОДНЯ 03:34 2019-07-30T03:34:11+03:00

Фанаты обещают, что это запомнят на долго. Фото: Дружина. Объединение болельщиков ХК "Сибирь".

Для того, чтобы организовать перфоманс, им нужно 45 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Объединение болельщиков ХК «Сибирь» «Дружина» собирает деньги на сюрприз ко дню болельщика и приезду Владимира Тарасенко. Информация об этом появилась в официальной группе в социальных сетях.

— Объявляется сбор средств на подготовку перфоманса ко Дню болельщика, сюрприза к приезду Владимира Тарасенко и началу сезона. Если все получится, это будет легендарно, — написали администраторы группы.

Полностью всех секретов болельщики не разглашают: говорят лишь, что обязательно будет дымовой перформанс и несколько баннеров. А вот какой именно подарок они преподнесут Владимиру Тарасенко, остается тайной. Но нужную сумму фанаты озвучили: им потребуется около 45 тысяч рублей.

Сибиряки охотно поддержали сбор средств. На счету болельщиков уже 5896 рублей, это уже больше 10% от необходимой суммы. Деньги можно перевести на карту, либо отдать лично в руки организаторам.

ИСТОЧНИК KP.RU