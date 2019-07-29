«Личинка Лунтика»: сибиряки выловили в Оби странное существо

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-29T14:47:19+03:00

Пользователи интернета беспокоятся о том, что «улов» может оказаться опасным мутантом

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Рыбаки из Новосибирска выловили в Оби необычное существо, похожее на странного мутанта. «Личинку лунтика», как прозвали его пользователи соцсетей, сибиряки обнаружили в районе Затулинского жилмассива.

— Один мой товарищ поделился фотографией своего недавнего улова, — написал автор поста на канале «Мясник Бурнеев» в «Яндекс. Дзен». — У меня есть несколько версий насчет появления этого создания в наших водах: экологические изменения и научные эксперименты людей. Ведь ни для кого не секрет, что в Новосибирске есть Академгородок, и том, что там происходит, знают только те, кто там работает.

Автор поста также выразил свое беспокойство о том, что, возможно, такие существа могут быть опасны для людей.

— А что если они станут невероятных размеров? Или они начнут нападать на людей? — размышляет пользователь интернета.

Пользователи соцсетей опасаются, что выловленное создание может быть опасным для людей. Фото: "Мясник Бурнеев"

Однако в Институте систематики и экологии животных СО РАН считают, что поводов для волнения у сибиряков нет. Найденное в Оби существо, вероятнее всего, обычный тритон, один из немногих, кто водится в наших краях.

— Судя по фото, это обыкновенный сибирский углозуб, — пояснила Ольга Березина, кандидат биологических наук, ученый секретарь ИСиЭЖ СО РАН. — Они обитают в прибрежных, околоводных областях, но их личинки развиваются в воде, как головастики у лягушек.

По словам Ольги Березиной, особь на фото выглядит явно нездоровой. Возможно, животное страдает от паразитов или «водянки».

— Вероятно, этого тритона смыло в воду во время сильных дождей с берега какой-нибудь прибрежной реки или болота, — считает секретарь ИСиЭЖ СО РАН. — Этот вид, насколько я помню, даже занесен в «Красную книгу», и уж точно не несет в себе никакой угрозы для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU