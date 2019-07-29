2019-07-29T13:10:45+03:00
Общество

В Новосибирской области улучшат качество питьевой воды

В регионе утверждена новая программа в рамках нацпроекта «Экология»
Ульяна ДЖАНКОВА
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К 2024 году питьевая вода в регионе станет качественнее. Фото: nso.ruК 2024 году питьевая вода в регионе станет качественнее. Фото: nso.ru
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Основная цель всех мероприятий программы — улучшить качество питьевой воды. Документ поддержали на заседании регионального правительства, которое прошло под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Итак, вода станет чище и вкуснее в Барабинске, Карасуке, Каргате, Оби, Татарске, Тогучине, Коченево, Краснозерском, Маслянино, Ордынском, Сузуне, Венгерово, Кыштовке, Усть-Тарке. А еще в этом году запланировано строительство магистрального водовода до города Оби: проект уже одобрен.

— К 2024 году планируется довести долю населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня не менее 91,8%, долю городского населения — не менее 99%, — отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

Финансирование программы составит — 6,5 миллиарда рублей, в том числе, более 3 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Для справки

Ключевые цели нацпроекта «Экология» — эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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