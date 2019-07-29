2019-07-29T10:39:46+03:00
Общество

Нефритовый король: контрабандист из Китая умер в Новосибирске

Он пытался вывезти из России 700 килограмм полудрагоценного камня
Алена КУЛЕШОВА
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Контрабандист из Китая пытался вывезти за границу России 700 килограмм нефрита. Фото: Евгений САЗОНОВКонтрабандист из Китая пытался вывезти за границу России 700 килограмм нефрита. Фото: Евгений САЗОНОВ
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В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении китайского контрабандиста Цао Гэ. Мужчина обвинялся в попытке вывезти за границу России приблизительно 700 килограмм нефрита: минерала, который является стратегически важным ресурсом. Стоимость партии полудрагоценного камня, который преступник пытался вывезти из страны, составила более двух миллионов рублей.

— От родственника подсудимого поступило заявление о согласии на прекращение уголовного дела в отношении Цао Гэ — в связи с его смертью, по нереабилитирующим основаниям, — сообщили в Карасуксом районном суде Новосибирской области. — Мужчина умер в Лечебно — исправительном учреждении № 10 ГУФСИН России по НСО.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ России по Новосибирской области, в результате проведенного комплекса оперативно — розыскных мероприятий было установлено, что иностранный гражданин пытался вывезти за границу страны около 700 килограмм нефрита. Контрабанду удалось выявить в пункте пропуска «Павловка» Новосибирской области.

— Удалось установить, что иностранец занимался контрабандой нефрита, добываемого в Иркутской области, — добавили в пресс — службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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