Камнепад в Приангарье вызвал задержку поездов в Новосибирск

28 Июль 23:24 2019-07-28T23:28:30+03:00

Для пассажиров одного из составов железнодорожники организовали питание

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Из-за схода камней в Иркутской области произошла задержка восьми поездов. Об этом сообщает пресс-центр РЖД.

В Иркутской области идут сильные дожди, на дорогах – оползни. А железная дорога попала под сход камней.

Маршрут некоторых составов связан с Новосибирском. Это поезда №70 Москва – Чита, №6 Москва – Улан-Батор, №8 Новосибирск – Владивосток, №69 Чита – Москва.

Для пассажиров поезда №70 организовано питание.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорят в РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU