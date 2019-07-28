2019-07-28T18:53:10+03:00
Общество

«Не испугались, нам было интересно»: школьники наткнулись на черную змею под Новосибирском

Свой ролик с рептилией они опубликовали в соцсетях
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Болотном подростки наблюдали за поведением ужа, снимая его на камеру. Фото: "Типичное Болотное"В Болотном подростки наблюдали за поведением ужа, снимая его на камеру. Фото: "Типичное Болотное"
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Необычное видео появилось в паблике «Типичное Болотное». В кадре — черная змея: она нежится на солнце и не смущается появлению внезапных папарацци. По ту сторону камеры — школьники. Они играли на улице, как вдруг, один из них заметил на стволе дерева змею. Подростки аккуратно приблизились, чтобы сделать кадры получше. Когда змее надоело такое внимание, она переползла на железное ограждение. Потом пришлось спасаться бегством в траву.

— Мы ни капельки не испугались. Нам было интересно. Я и раньше видел змей, правда, в другом городе. Мы отправили видео в паблик, чтобы предостеречь людей, пусть смотрят под ноги. Хотя, по нашим предположениям, змея не опасна, обычный ужик, — рассказал один из очевидцев.

Ребята говорят, что не хотят никого пугать своими видеокадрами и делать из этого сенсацию: просто лишний раз напомнили, что по соседству с нами тоже есть живые существа, не стоит про это забывать.

Змея в Болотном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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