«Не испугались, нам было интересно»: школьники наткнулись на черную змею под Новосибирском

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-28T18:53:10+03:00

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Необычное видео появилось в паблике «Типичное Болотное». В кадре — черная змея: она нежится на солнце и не смущается появлению внезапных папарацци. По ту сторону камеры — школьники. Они играли на улице, как вдруг, один из них заметил на стволе дерева змею. Подростки аккуратно приблизились, чтобы сделать кадры получше. Когда змее надоело такое внимание, она переползла на железное ограждение. Потом пришлось спасаться бегством в траву.

— Мы ни капельки не испугались. Нам было интересно. Я и раньше видел змей, правда, в другом городе. Мы отправили видео в паблик, чтобы предостеречь людей, пусть смотрят под ноги. Хотя, по нашим предположениям, змея не опасна, обычный ужик, — рассказал один из очевидцев.

Ребята говорят, что не хотят никого пугать своими видеокадрами и делать из этого сенсацию: просто лишний раз напомнили, что по соседству с нами тоже есть живые существа, не стоит про это забывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="356" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722764" frameborder="0"></iframe> Змея в Болотном.

ИСТОЧНИК KP.RU