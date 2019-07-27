2019-07-27T17:04:14+03:00
Общество

Это вам не шансон: водитель автобуса читает стихи пассажирам

Пассажиры в восторге и аплодируют шоферу
Татьяна СОЛОВОВА
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Этот водитель восхитил пассадиров. Фото: соцсети.Этот водитель восхитил пассадиров. Фото: соцсети.
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Только представьте: автобус №53, едет от площади Калинина до поселка Гвардейский. Что вы там ожидаете услышать? «Передайте за проезд», «Следующая остановка» или просто телефонные разговоры… А вот в новосибирском автобусе вместо это звучит настоящая поэзия:

- И никто не виноват: просто жаль, что у всех такая разная жизнь.

Водитель автобуса читает стихи пассажирам в Новосибирске.

Это стихи Петра Давыдова, и читает их пассажирам водитель. Новосибирцы от такой поездки в восторге: одна из восхищенных пассажирок – Наталья Дульянинова – сняла несколько секунд в «культурном» автобусе на видео и выложила на своей странице в «Инстаграме».

- Люди аплодировали и покидали автобус с улыбкой и словами благодарности, - описала она реакцию удивленных новосибирцев в своем посте.

В соцсетях ролик набирает популярность, и комментаторы творчество водителя поддержали:

- Молодец! – обращаются они к водителю.

КП-Новосибирск просит откликнуться водителя или тех, кто его знает: очень уж хочется узнать о его необычном хобби побольше. Связаться с редакцией можно по тел. 8-913-968-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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