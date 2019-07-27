Часть кузова просто разорвало: в Новосибирске микроавтобус зажало между фурами

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-27T15:09:45+03:00

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал

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В субботу, 27 июля, серьезная авария произошла в Ленинском районе: там микроавтобус «зажало» между двумя фурами.

- На улице Хилокской атомобиль Toyota Town Ace с одной стороны угодил в КамАЗ, а с другой «залез» под грузовик, - рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Иномарке, попавшей в ловушку между двумя машинами, досталось: левую часть кузова «Тойоты» разорвало, а колесо вовсе вырвало. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. Из-за аварии образовалась серьезная пробка.

В соцсетях новосибирцы сейчас обсуждают произошедшую аварию:

- Там многие думают, что полосы две, но, увы, это не так.

- Хотел проехать, забыл, что сегодня не на велосипеде.

- Скорее всего ехал между рядами,вот и наказал себя сам, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU