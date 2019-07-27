Муж выбежал за ней, но не догнал: в Новосибирске девушка пропала после семейной ссоры
Уже третьи сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую девушку - 21-летнюю Анну Богачеву. Она переехала в Новосибирск совсем недавно: сама она родом из Воронежа, там у нее осталась мама. А в Сибирь поехала вслед за гражданским мужем.
- Поэтому в Новосибирске у нее пока своих друзей даже нет, только общие с мужем, - рассказывают о девушке знакомые. – Пойти ей было просто некуда…
Однако около двух часов дня 24 июля Анна ушла из дома после семейной ссоры. Девушка вышла из дома 40/2 на улице Горской и пропала. Парень заверяет: выбежал за Аней, попытался ее догнать, но просто не успел. Не увидел, куда она ушла, а дозвониться на телефон не смог: он уже был не доступен.
- Приметы Анны такие: рост 164 сантиметра, серо-зеленые глаза, темные волосы, - рассказали в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск». – Была одета в футболку и джинсы.
Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией по тел. 02 или с поисковиками по тел. 8-953-887-17-77.
ИСТОЧНИК KP.RU