2019-07-27T13:58:54+03:00
Общество

Муж выбежал за ней, но не догнал: в Новосибирске девушка пропала после семейной ссоры

Уже три дня об Анне Богачевой нет вестей
Татьяна СОЛОВОВА
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Аня ушла из дома, обидевшись на гражданского мужа. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск».Аня ушла из дома, обидевшись на гражданского мужа. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск».
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Уже третьи сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую девушку - 21-летнюю Анну Богачеву. Она переехала в Новосибирск совсем недавно: сама она родом из Воронежа, там у нее осталась мама. А в Сибирь поехала вслед за гражданским мужем.

- Поэтому в Новосибирске у нее пока своих друзей даже нет, только общие с мужем, - рассказывают о девушке знакомые. – Пойти ей было просто некуда…

Однако около двух часов дня 24 июля Анна ушла из дома после семейной ссоры. Девушка вышла из дома 40/2 на улице Горской и пропала. Парень заверяет: выбежал за Аней, попытался ее догнать, но просто не успел. Не увидел, куда она ушла, а дозвониться на телефон не смог: он уже был не доступен.

- Приметы Анны такие: рост 164 сантиметра, серо-зеленые глаза, темные волосы, - рассказали в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск». – Была одета в футболку и джинсы.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией по тел. 02 или с поисковиками по тел. 8-953-887-17-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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