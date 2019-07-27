Говоришь по мобильнику - 20 тысяч штрафа: эксперты предложили, как наказывать водителей-нарушителей

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-27T08:20:08+03:00

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Новосибирские гаишники провели акцию «Новосибирск, пристегнись!». Суть ее проста: проверяли ремни безопасности у водителей и пассажиров, а заодно штрафовали тех, кто во время движения говорит по телефону. Всего за час работы инспекторы ГИБДД оштрафовали 15 водителей - нарушителей: за разговор по телефону - на полторы тысячи рублей, а за отсутствие ремня безопасности - на тысячу рублей.

Корреспондент КП-Новосибирск пообщались с экспертами и выяснили, как они бы предложили наказывать за нарушения. По поводу телефонов оба собеседника были единодушны.

- За использование мобильных телефонов за рулём надо штрафовать тысяч на двадцать в первый раз, а во второй - на всю сотню, - считает директор автошколы «Центр высшего водительского мастерства» Виктор Жигулин. - Отбирать мобильники законом не предусмотрено, но я считаю, что надо. Либо в автомобилях следует ставить устройства типа ГЛОНАС, чтобы глушить мобильники. Телефон – это враг. Вероятность возникновения аварии при пользовании мобильным телефоном возрастает в сорок раз. А если во время движения ещё и писать в вотсапе или смс – риск значительно выше. - Как ни крути, разговор по мобильному телефону отвлекает от дороги, - считает представитель Федерации автовладельцев России в Новосибирске Михаил Мезенцев. - По себе сужу - даже 10-15 лет назад я мог ехать за рулём и спокойно смотреть по сторонам. Сегодня нет. Вокруг много автомобилей и очень интенсивное движение. Много непредсказуемого, часто приходится маневрировать, так что отвлекаться от дороги нельзя. Наказание за разговор по телефону за рулём, на мой взгляд, ход справедливый. Хочешь – остановись и поговори. Мало ли что тебе скажут – можешь удивиться, испугаться или о чём-то задуматься. Отвлёкся - и попал в ДТП.

Мнения про ремни безопасности разделились. Виктор Жигулин выступил за обязательное его наличие в любых ситуациях и всегда. Михаил Мезенцев считает, что в городе можно дать послабление.

- Ремень безопасности – это именно тот аксессуар в автомобиле, который играет большую роль для обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Из пассивной безопасности лучше пока ничего не придумали, - говорит глава автошколы «Центр высшего водительского мастерства». - Ремень надо пристёгивать всегда. Не имеет значения в городе или не в городе, во дворе или на скоростной магистрали. Ремень спасает во многих ситуациях. Кто-то рассчитывает на подушку безопасности. Но она может причинить вред и даже принести смерть. В 90 процентах случаев, когда срабатывает подушка безопасности, люди получают травмы. Корпусом водитель наклоняется резко вниз – ломаются нос, нижняя челюсть и рёбра.

- Лично мне ремень безопасности мешает, - признаётся новосибирский представитель Федерации автовладельцев России. - Особенно современные ремни - с натяжителями и режимом фиксации. Меня они раздражают. Стараюсь максимально слабо зафиксировать, чтобы он болтался как в старых автомобилях, которые выпускались в 90-х годах в России. Насколько нужно пристёгиваться в городе – вопрос неоднозначный. Думаю, требование пристёгиваться в городе распространяется для того, чтобы у людей выработалась привычка пристёгиваться всегда. Но есть статистка, которая свидетельствует о том, что люди гибли из-за того, что ремень после удара зафиксировался, его клинило и они не могли его расстегнуть и выбраться из автомобиля. В городе я бы не так требовательно относился к пристёгнутым ремням.

Кстати, в этом году число нарушителей по обеим статьям резко выросло. За полгода этого года ГИБДД составила уже 300 административных протоколов за разговоры за рулей. Тогда как за весь год прошлого года таких было 67. По нарушениям с ремнями безопасности в этом году выписано уже 1741 штраф. За весь прошлый год – 1094.

ИСТОЧНИК KP.RU