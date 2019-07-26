Красивая ведьмочка: сибирячка устроила "колдовскую" фотосессию

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-26T18:09:52+03:00

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Новосибирский фотограф Сергей Суховей решил устроить весьма необычную серию съемок с интригующим названием «Ведьмы». Кадры с красивыми девушками в образах настоящих повелительниц магии мужчина разместил на своей странице в соцсетях.

— С помощью такой необычного оформления, мне хотелось показать всю многогранность женской сущности, — рассказал фотограф корреспонденту КП-Новосибирск. — Слово «ведьма» происходит от слова «ведает». Я думаю, что в каждой девушке есть что-то от могучих колдуний.

Одна из последних съемок была посвящена «ведьме — повелительнице погоды». Она проходила в несколько этапов, каждый из которых продлился почти два часа. Фотограф и модель специально уехали на природу, чтобы получить на снимках эффектные пейзажи.

— Мы снимали за городом на холмах и на побережье Обского моря, — рассказала Анна Решетникова, модель, воплотившая образ колдуньи на этой съемке. — Несмотря на то, что погода в тот день бушевала, да и снимать в естественных условиях всегда непросто, для меня самым тяжелым оказалось полностью войти в роль. Но в итоге, все получилось!

Модели пришлось потрудиться, чтобы воплотить образ грозной колдуньи. Фото: Сергей Суховей

Костюм для фотосессии сшила Анна, по эскизам Сергея. А реквизитом фотограф решил заняться самостоятельно.

— Я намерено не стал использовать много предметов в кадре, хотелось сделать акцент на модели, передать по максимуму ее внутренние ощущения, — пояснил Сергей Суховей. — «Посох», который держит Анна, мы нашли прямо на берегу, а череп для ведьмы я сделал сам из папье-маше.

Сергей Суховей планирует продолжить свою серию съемок про ведьм. Возможно, скоро пользователям соцсетей удастся увидеть еще несколько по-настоящему волшебных образов, которые примерят на себя прекрасные сибирячки.

ИСТОЧНИК KP.RU