Смог в Новосибирске 2019: почему нечем дышать в городе
Смог в Новосибирске 2019 стоит уже почти неделю, и в ближайшие дни обстановка, увы, не изменится. Мы обратились к метеорологам, чтобы разобраться, почему в Новосибирске нечем дышать.
- Виной всему - циклон, под влиянием которого находится Сибирь. Он движется слишком медленно, и потому не происходит смена воздушных потоков, - объяснили в новосибирском гидрометцентре. - Все время ветер в Новосибирской области дует с востока и приносит дым от пожаров в Красноярском крае.
Но есть и хорошие новости: на следующей неделе ситуация все-таки должна измениться:
- Произойдет смена направления ветра: он начнет дуть с северо-запада и запада, и, наконец, смог в регионе начнет рассеиваться.
То есть, если верить метеорологам, находиться в дымной завесе новосибирцам придется все выходные. А вот с понедельника дышать станет намного легче.
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- Грибы - это губки: они впитывают все вещества, которые растворяются в воде, - рассказала КП-Новосибирск доктор биологических наук, профессор Тамара Теплякова. - А мы ведь сейчас точно не знаем, какие именно вредные примеси, тяжелые металлы содержатся в этой дымке (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU