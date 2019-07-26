2019-07-26T17:43:55+03:00
Общество

Смог в Новосибирске 2019: почему нечем дышать в городе

Смог в Новосибирске 2019 простоит до понедельника: метеорологи объяснили, почему нечем дышать в городе
Татьяна СОЛОВОВА
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Смог должен рассеяться в понедельник.Смог должен рассеяться в понедельник.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Смог в Новосибирске 2019 стоит уже почти неделю, и в ближайшие дни обстановка, увы, не изменится. Мы обратились к метеорологам, чтобы разобраться, почему в Новосибирске нечем дышать.

- Виной всему - циклон, под влиянием которого находится Сибирь. Он движется слишком медленно, и потому не происходит смена воздушных потоков, - объяснили в новосибирском гидрометцентре. - Все время ветер в Новосибирской области дует с востока и приносит дым от пожаров в Красноярском крае.

Но есть и хорошие новости: на следующей неделе ситуация все-таки должна измениться:

- Произойдет смена направления ветра: он начнет дуть с северо-запада и запада, и, наконец, смог в регионе начнет рассеиваться.

То есть, если верить метеорологам, находиться в дымной завесе новосибирцам придется все выходные. А вот с понедельника дышать станет намного легче.

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- Грибы - это губки: они впитывают все вещества, которые растворяются в воде, - рассказала КП-Новосибирск доктор биологических наук, профессор Тамара Теплякова. - А мы ведь сейчас точно не знаем, какие именно вредные примеси, тяжелые металлы содержатся в этой дымке (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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