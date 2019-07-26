"Как можно было не заметить?":новосибирский трамвай протаранил автовышку
Сегодня, 26 июля на улице Петухова около дома номер 16 произошла необычная авария. Трамвай, следующий по маршруту под номером «3» врезался в автовышку, «уронив» ее прямо на рельсы.
— Водитель грузовика стоял на развороте через трамвайные пути и пропускал встречные автомобили, — сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». — По словам очевидцев, водитель трамвая, который ехал со стороны площади Кирова, разговаривал по телефону, поэтому не заметил автовышку на своем пути и врезался в нее.
Как сообщают очевидцы, водитель трамвая разговаривал по телефону во время движения. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Из-за сильного удара машина упала на бок. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но движение трамваев временно приостановлено.
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к столь нестандартному ДТП. Вот, что они написали в комментариях под постом:
— Как можно было не увидеть огромную автовышку на путях?
— А у трамвая от удара даже стекла не разбились.
— Водителя трамвая за такое надо прав лишить теперь.
В Новосибирске трамвай протаранил автовышку и "уронил" ее на трамвайные пути.
ИСТОЧНИК KP.RU