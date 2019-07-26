2019-07-26T13:34:50+03:00
Происшествия

"Как можно было не заметить?":новосибирский трамвай протаранил автовышку

Как утверждают очевидцы, водитель трамвая разговаривал по телефону во время движения
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирский трамвай врезался в автовышку и "уронил" ее на трамвайные пути. Фото: "Инцидент Новосибирск"Новосибирский трамвай врезался в автовышку и "уронил" ее на трамвайные пути. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Сегодня, 26 июля на улице Петухова около дома номер 16 произошла необычная авария. Трамвай, следующий по маршруту под номером «3» врезался в автовышку, «уронив» ее прямо на рельсы.

— Водитель грузовика стоял на развороте через трамвайные пути и пропускал встречные автомобили, — сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». — По словам очевидцев, водитель трамвая, который ехал со стороны площади Кирова, разговаривал по телефону, поэтому не заметил автовышку на своем пути и врезался в нее.

Как сообщают очевидцы, водитель трамвая разговаривал по телефону во время движения. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Как сообщают очевидцы, водитель трамвая разговаривал по телефону во время движения. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Из-за сильного удара машина упала на бок. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но движение трамваев временно приостановлено.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к столь нестандартному ДТП. Вот, что они написали в комментариях под постом:

— Как можно было не увидеть огромную автовышку на путях?

— А у трамвая от удара даже стекла не разбились.

— Водителя трамвая за такое надо прав лишить теперь.

В Новосибирске трамвай протаранил автовышку и "уронил" ее на трамвайные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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