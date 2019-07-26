2019-07-26T11:46:09+03:00
Экономика

«Экспортер года»: сибирские фирмы поборются за премию от Российского экспортного центра

Заявку на участие в конкурсе можно будет оформить до 2 сентября 2019 года
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибирские предприниматели смогут принять участие в конкурсе от Российского экспортного центраСибирские предприниматели смогут принять участие в конкурсе от Российского экспортного центраФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Российский экспортный центра идет прием заявок на участие во Всероссийской премии «Экспортер года», поучаствовать в котором приглашают и новосибирские компании. Заявки на конкурс от компаний Сибирского федерального округа будут приниматься до 2 сентября 2019 года.

На премию могут претендовать организации и предприниматели, показавшие хорошие результаты в экспорте различных товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

— «Экспортер года» пройдет в два этапа: первый состоится на уровне всех федеральных округов, а второй — на уровне федерации, — сообщают в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Победителей Сибирского федерального округа выберут на Форуме технологического развития «Технопром» в сентябре 2019 года. Церемония награждения пройдет в рамках форума «Сделано в России».

Важный момент: на первоначальном этапе конкурсантам нужно будет предоставить только копию ИНН и заполнить анкету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы в Сайлент Хилле»: сибиряк снял апокалиптичное видео Новосибирска в дыму
На свадьбу с Ивлеевой хватит: Элджея признали одним из самых богатых певцов
Попробуй, догони! Дальневосточные котята устроили шалости в шалаше
Не только Белуха: где сибирякам найти самые красивые объекты ЮНЕСКО
Заблудился, а лошадь ускакала: потерявшегося под Новосибирском мальчика искали всем селом
Вместо «Скорой»: полицейские домчали в больницу новосибирца, истекающего кровью
«Как можно воровать у детей?»: новосибирцев возмутил мужчина, который брал песок с площадки
«Острый» ингридиент: сибирячка проглотила кусок стекла вместе с коктейлем
Ты куда, Петрович: в Новосибирске могут снести памятник сантехнику
Новосибирские лагеря проверяют после трагедии в хабаровском «Холдоми»
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала
Король дороги: новосибирец проехался в кресле на крыше авто
«Вот это лабутены»: девушка в огромных ботинках рассмешила пассажиров метро
Кошелек или жизнь: в Новосибирске стали меньше убивать и грабить
Погода на день в Новосибирске: 26 июля будет дымка и плюс 24 градуса
Ее остановило дерево: пьяная женщина на иномарке протаранила машины и устроила погром