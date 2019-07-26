«Экспортер года»: сибирские фирмы поборются за премию от Российского экспортного центра

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-26T11:46:09+03:00

Заявку на участие в конкурсе можно будет оформить до 2 сентября 2019 года

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Российский экспортный центра идет прием заявок на участие во Всероссийской премии «Экспортер года», поучаствовать в котором приглашают и новосибирские компании. Заявки на конкурс от компаний Сибирского федерального округа будут приниматься до 2 сентября 2019 года.

На премию могут претендовать организации и предприниматели, показавшие хорошие результаты в экспорте различных товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

— «Экспортер года» пройдет в два этапа: первый состоится на уровне всех федеральных округов, а второй — на уровне федерации, — сообщают в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Победителей Сибирского федерального округа выберут на Форуме технологического развития «Технопром» в сентябре 2019 года. Церемония награждения пройдет в рамках форума «Сделано в России».

Важный момент: на первоначальном этапе конкурсантам нужно будет предоставить только копию ИНН и заполнить анкету.

ИСТОЧНИК KP.RU