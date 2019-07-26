Ты куда, Петрович: в Новосибирске могут снести памятник сантехнику

СЕГОДНЯ 06:36 2019-07-26T06:36:35+03:00

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Улыбчивый коммунальщик, выглядывающий из люка, появился на улице Дуси Ковальчук, 173 чуть больше месяца назад. Вот только официальное согласование в мэрии он не проходил, поэтому, как заявили городские власти, его могут демонтировать.

- Любой памятник – это арт-объект. В данном случае сантехник-слесарь установлен без согласования с худсоветом. Значит, его появление нелегально. Это всё равно, что придти и поставить какой-нибудь ларёк посреди города, - сказала в интервью КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. – Иногда люди, не зная существующих правил, инициируют появление каких-то объектов в городе. Потом они к нам приходят, мы им объясняем, почему и как надо согласовывать, и по ситуации либо переносим объект на другое место, либо переделываем его.

Как проходит само согласование? Новосибирцы со своей идеей приходят в городской департамент культуры, там специалисты проводят согласования с рядом ведомств (управлением ЖКХ, дорожным департаментом и т.д.), чтобы не вредить существующей инфраструктуре города и инженерным сетям. Потом объект месяц обсуждают жители города (через интернет-голосование), после инициатива выносится на Художественный совет. Когда все стадии пройдены, объект рекомендуется мэру. Его подпись – последний этап согласований.

- Для чего был создан Художественный совет? Для того, чтобы никто единолично не принимал решений о том что где устанавливать. Визуальный облик города должны определять профессионалы – художники, архитекторы, дизайнеры. С их мнением надо считаться. Как и с теми правилами, которые приняты в Новосибирске, - добавила Анна Терешкова. Сейчас в мэрии, а именно в Департаменте культуры, спорта и молодёжной политики ждут хозяев памятника слесарю-сантехнику для того, чтобы окончательно решить, что делать с памятником.

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- Кто вывернул сантехнику левое плечо? Почему оно такое кривое? Тоннельные крысы постарались? - иронизирует Константин Голодяев, который, кстати, является экспертом худсовета. - А материал… Любой вандал может отломить себе кусочек на память. Я бы от этой композиции отломил себе разводной ключ. Вижу, что инструмент правильный (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU