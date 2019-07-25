Ее остановило дерево: пьяная женщина на иномарке протаранила машины и устроила погром
Сибирячка, севшая за руль пьяной, устроила погром в Ленинском районе. Инцидент произошел сегодня, 25 июля, в вечернее время.
Женщина ехала на автомобиле «Toyota Probox» по улице Котовского, где она позже и разбила свою и несколько чужих машин.
Содержание алкоголя в крови женщины составило 1.168 промилле. Фото: " Инцидент Новосибирск"
— Она подбила несколько машин, снесла перила и чуть не наехала на мужчину, — написал в группе «Инцидент Новосибирск» очевидец событий. — В итоге ее остановили деревья около дома номер 28 на улице Котовского.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. После того, как женщина прошла тест, выявляющий количество содержания алкоголя в крови, прибор показал 1.168 промилле.
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Вот, что они написали в комментариях под постом:
— Хорошо, что не задела никого из людей!
— Мне интересно, что движет людьми, которые пьяные садятся за руль?
— Теперь, к счастью, она останется без машины.
В соцсетях люди осудили сибирячку, севшую за руль пьяной. Фото: " Инцидент Новосибирск"
ИСТОЧНИК KP.RU