2019-07-25T20:53:06+03:00
Общество

Ее остановило дерево: пьяная женщина на иномарке протаранила машины и устроила погром

Содержание алкоголя в крови у женщины составило 1.168 промилле
Алена КУЛЕШОВА
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Женщина задела несколько машин,перила и врезалась в дерево. Фото: "Инцидент Новосибирск"Женщина задела несколько машин,перила и врезалась в дерево. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Сибирячка, севшая за руль пьяной, устроила погром в Ленинском районе. Инцидент произошел сегодня, 25 июля, в вечернее время.

Женщина ехала на автомобиле «Toyota Probox» по улице Котовского, где она позже и разбила свою и несколько чужих машин.

Содержание алкоголя в крови женщины составило 1.168 промилле. Фото: " Инцидент Новосибирск"

Содержание алкоголя в крови женщины составило 1.168 промилле. Фото: " Инцидент Новосибирск"

— Она подбила несколько машин, снесла перила и чуть не наехала на мужчину, — написал в группе «Инцидент Новосибирск» очевидец событий. — В итоге ее остановили деревья около дома номер 28 на улице Котовского.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. После того, как женщина прошла тест, выявляющий количество содержания алкоголя в крови, прибор показал 1.168 промилле.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Вот, что они написали в комментариях под постом:

— Хорошо, что не задела никого из людей!

— Мне интересно, что движет людьми, которые пьяные садятся за руль?

— Теперь, к счастью, она останется без машины.

В соцсетях люди осудили сибирячку, севшую за руль пьяной. Фото: " Инцидент Новосибирск"

В соцсетях люди осудили сибирячку, севшую за руль пьяной. Фото: " Инцидент Новосибирск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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