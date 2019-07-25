Не дотрагиваться: в Новосибирске вырос опасный борщевик
В соцсетях новосибирцев предупреждают остерегаться опасного растения — борщевика. Дотронувшись до этого гигантского сорняка можно получить серьезный ожог.
— Борщевик — ядовитое растение! Может вызвать сильнейшие ожоги и слепоту при попадании в глаза, — написали в группе «Ревизорро Новосибирск». — Предупредите своих знакомых и обязательно расскажите об этом детям.
Однако медики утверждают, что в нашем городе дела с ожогами от борщевика обстоят не так страшно.
— В этом году у нас еще не было пациентов с подобными ожогами, — рассказала Ирина Большакова главный врач станции скорой помощи — Чаще всего, травмы борщевик оставляет небольшие, и люди обращаются с ними в поликлинику.
По словам Ирины, люди обычно замечают, что получили ожог спустя уже достаточно много времени после контакта с растением. Волдыри, которые образуются на поврежденных частях тела, ни в коем случае нельзя вскрывать самостоятельно. Поскольку кожа, пострадавшая от ожога может стать благоприятной средой для распространения инфекций, после обнаружения у себя симптомов ожога нужно сразу же обратиться к врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU