Не дотрагиваться: в Новосибирске вырос опасный борщевик

СЕГОДНЯ 18:38 2019-07-25T18:38:30+03:00

При получении ожога от борщевика следует сразу же обратиться к врачу. Фото: Виктория МИНАЕВА

Если дотронуться до этого растения, можно получить серьезный ожог

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В соцсетях новосибирцев предупреждают остерегаться опасного растения — борщевика. Дотронувшись до этого гигантского сорняка можно получить серьезный ожог.

— Борщевик — ядовитое растение! Может вызвать сильнейшие ожоги и слепоту при попадании в глаза, — написали в группе «Ревизорро Новосибирск». — Предупредите своих знакомых и обязательно расскажите об этом детям.

Однако медики утверждают, что в нашем городе дела с ожогами от борщевика обстоят не так страшно.

— В этом году у нас еще не было пациентов с подобными ожогами, — рассказала Ирина Большакова главный врач станции скорой помощи — Чаще всего, травмы борщевик оставляет небольшие, и люди обращаются с ними в поликлинику.

По словам Ирины, люди обычно замечают, что получили ожог спустя уже достаточно много времени после контакта с растением. Волдыри, которые образуются на поврежденных частях тела, ни в коем случае нельзя вскрывать самостоятельно. Поскольку кожа, пострадавшая от ожога может стать благоприятной средой для распространения инфекций, после обнаружения у себя симптомов ожога нужно сразу же обратиться к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU