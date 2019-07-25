По такому и ходить страшно: мост через Иню отремонтировали пластиковыми бутылками

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-25T10:02:02+03:00

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Старый мост через реку Иня в Первомайском районе Новосибирска починили с помощью пластиковых бутылок и краски.

— К нам обратились новосибирцы, проживающие в районе улицы Эйхе. Они каждый день вынуждены ходить по разрушающемуся мосту через реку Иня. При этом по документам мост давно признан аварийным, но ремонта на деле никто так и не увидел. По их мнению, работы на мосту были чисто декоративными. Рабочие, по всей видимости, насмотревшись «Очумелые ручки», подкладывали под шатающиеся опоры пластиковые бутылки, — рассказали в общественной организации «Гражданский патруль».

Представители МКУ «Гормост» признали свою ответственность. Они сказали, что давно ждут денег на ремонт. Зато, по словам местных жителей, рядом активно строится коттеджный поселок «Солнечный», а это значит, что нагрузка на мост увеличится.

— Мост в ужасающем состоянии, он весь шатается. Вчера заметили, как качаются плиты, а еще в мае этого не было. Да, в мае проводились какие-то работы, а что в них толку? Все размыло. Мы нормального ремонта просили, а они нам перильца покрасили, а под опоры бутылки пластиковые подложили, — возмущаются местные жители.

Общественники обратились в прокуратуру Новосибирска с просьбой провести проверку по ремонту моста на улице Эйхе, который ставит под угрозу жизнь пешеходов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="176" height="320" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/722187" frameborder="0"></iframe> Мост через Иню отремонтировали пластиковыми бутылками.

ИСТОЧНИК KP.RU