2019-07-25T10:02:02+03:00
Общество

По такому и ходить страшно: мост через Иню отремонтировали пластиковыми бутылками

По словам местных жителей, пешеходный мост в Первомайском районе того и гляди развалится
Надежда ЯРКОВА
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Мост находится в ужасном состоянии и требует ремонта. Стоп-кадр с видео.Мост находится в ужасном состоянии и требует ремонта. Стоп-кадр с видео.
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Старый мост через реку Иня в Первомайском районе Новосибирска починили с помощью пластиковых бутылок и краски.

— К нам обратились новосибирцы, проживающие в районе улицы Эйхе. Они каждый день вынуждены ходить по разрушающемуся мосту через реку Иня. При этом по документам мост давно признан аварийным, но ремонта на деле никто так и не увидел. По их мнению, работы на мосту были чисто декоративными. Рабочие, по всей видимости, насмотревшись «Очумелые ручки», подкладывали под шатающиеся опоры пластиковые бутылки, — рассказали в общественной организации «Гражданский патруль».

Представители МКУ «Гормост» признали свою ответственность. Они сказали, что давно ждут денег на ремонт. Зато, по словам местных жителей, рядом активно строится коттеджный поселок «Солнечный», а это значит, что нагрузка на мост увеличится.

— Мост в ужасающем состоянии, он весь шатается. Вчера заметили, как качаются плиты, а еще в мае этого не было. Да, в мае проводились какие-то работы, а что в них толку? Все размыло. Мы нормального ремонта просили, а они нам перильца покрасили, а под опоры бутылки пластиковые подложили, — возмущаются местные жители.

Общественники обратились в прокуратуру Новосибирска с просьбой провести проверку по ремонту моста на улице Эйхе, который ставит под угрозу жизнь пешеходов.

Мост через Иню отремонтировали пластиковыми бутылками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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