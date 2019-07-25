2019-07-25T07:18:02+03:00
Общество

Не знают, как писать жи-ши: 260 новосибирских выпускников провалили ЕГЭ

А 9 учеников на экзамене поймал и со шпаргалками
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Не всем удалось написать ЕГЭ.Не всем удалось написать ЕГЭ.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В этом году в Новосибирской области 260 выпускников школ не сдали ЕГЭ: они не набрали нужного минимума баллов по основным предметам (это русский язык и математика (профильная и базовая). Минимум по русскому составлял 24 балла, по профильной математике – 27, по базовой математике – 3 балла.

- В этом году количество выпускников, которые не справились с заданиями ЕГЭ, немного выросло по сравнению с прошлым годом, - сообщил в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. – Но это не существенное увеличение. 3 и 6 сентября у всех не сдавших ЕГЭ будет возможность исправить результаты. Ещё один шанс будет 20 сентября – тогда можно будет пересдать 1 предмет.

Были и те, кто на экзаменах пытался сжульничать: таких среди новосибирских выпускников оказалось 11 человек. Из них 9 выпускников удалили с экзамена за шпаргалки., а еще двоих - за использование мобильного телефона.

- В этом году сотовыми рискнули воспользоваться гораздо меньше ребят, чем в прошлом. Думаю, многие просто поняли, что делать это бесполезно, - прокомментировал Сергей Кондратьев. – Во-первых, все классы, в которых проходит ЕГЭ, находятся под видеонаблюдением. Во-вторых, система контроля работает так, что сфотографированные и отправленные по интернету листы ЕГЭ за несколько часов определяются, а те, кто их отправил, вычисляются. Для этого Рособрнадзор специально мониторит сеть. Всего в этом году мобильными шпаргалками рискнули воспользоваться 30 человек в стране. Всем им придётся пересдавать ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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