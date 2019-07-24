Уточка, плыви: в новосибирском зоопарке выпустили птиц на волю
Уточек выпустили в озеро Малое Банное (город Карасук). Об этом сообщили в официальной группе новосибирского зоопарка.
Эти птицы - белоголовые савки: они относятся к исчезающим видам. Если не принимать никаких мер, то они просто вымрут. В Новосибирске эти птицы появились на свет в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара. Для них специально разработали способ кормления, содержания и разведения. В целом, с савками ученые и биологи работают с 2006 года.
— Ученые выпускают савок именно в это озеро потому, что там обитают такие же птицы местной популяции. Наблюдения показали, что они быстро привыкают к естественным кормам, легко адаптируются к новым условиям, — пишут в официальной группе новосибирского зоопарка.
В этот раз на волю отпустили четырех взрослых птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU