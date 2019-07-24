2019-07-24T18:45:22+03:00
Дом. Семья

Уточка, плыви: в новосибирском зоопарке выпустили птиц на волю

Водоплавающие быстро адаптировались к окружающей среде
Анна ПАШАГИНА
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Белоголовые савки быстро адаптировались в естественной среде. Фото: Новосибирский зоопаркБелоголовые савки быстро адаптировались в естественной среде. Фото: Новосибирский зоопарк
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Уточек выпустили в озеро Малое Банное (город Карасук). Об этом сообщили в официальной группе новосибирского зоопарка.

Эти птицы - белоголовые савки: они относятся к исчезающим видам. Если не принимать никаких мер, то они просто вымрут. В Новосибирске эти птицы появились на свет в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара. Для них специально разработали способ кормления, содержания и разведения. В целом, с савками ученые и биологи работают с 2006 года.

— Ученые выпускают савок именно в это озеро потому, что там обитают такие же птицы местной популяции. Наблюдения показали, что они быстро привыкают к естественным кормам, легко адаптируются к новым условиям, — пишут в официальной группе новосибирского зоопарка.

В этот раз на волю отпустили четырех взрослых птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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