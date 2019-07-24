С ветерком: в Новосибирске открыли аренду электросамокатов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-24T10:57:08+03:00

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В Новосибирске открылся прокат электросамокатов: об этом сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск». Whoosh — название сервиса. Поездку можно начать, скачав специальное приложение с и отсканировав QR-код на электросамокате.

Раньше сервис работал только в Москве, а теперь есть и в Новосибирске. Сибиряки уже сейчас могут взять в аренду 50 самокатов. Организаторы сервиса уверены, что удобные электросамокаты особенно будут пользоваться спросом среди жителей Академгородка.

— Новосибирцы давно готовы пересесть на двухколесный электротранспорт. Теперь его необязательно покупать, — говорят организаторы сервиса.

Правда, в прокат двухколесный транспорт дадут только совершеннолетним. Самокаты могут набрать скорость 20 км/час, а заряда батареи хватает на 30 км. Тариф у них— 30 рублей за старт поездки, а каждая минута в пути — 5 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU