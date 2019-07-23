2019-07-23T20:45:03+03:00
Общество

Депутат Госдумы Вера Ганзя: «В фитнес-центрах работают люди, которые не имеют отношения к професиональному спорту»

Политик высказалась о законе, который сейчас рассматривают народные избранники
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Заниматься фитнесом можно только у подготовленного тренера, но таких немного.Заниматься фитнесом можно только у подготовленного тренера, но таких немного.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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До конца июля члены комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи должны доработать законопроект о работе фитнес-клубов. Депутаты обратили внимание на фитнес-клубы, когда участились сообщения о травмах на тренировках и даже летальных исходах в процессе или после занятий фитнесом. При этом только в одном Новосибирске, по разным данным, работает порядка 400 фитнес-центров разного уровня.

- Лично я за то, чтобы такой закон появился. Потому, что до сих пор фитнес-клубы были вне поля зрения государства. Между тем, жалоб на неквалифицированные действия тренеров и инструкторов накопилось уже довольно много, - сказала в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области. – Сейчас в фитнес-центрах нередко работают люди, которые не имеют никакого отношения к профессиональному фитнесу. И они там работают просто потому, что квалификационных требований не существует. А они должны быть.

Фитнес-центры станут дороже – депутат от Новосибирской области рассказал, чем может обернуться новый закон. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Однако сегодня уже во многих вузах страны можно получить профессию инструктора фитнеса. В Новосибирске их готовят в НГПУ на физкультурном факультете. Плюс есть разные курсы инструкторов именно фитнеса. Кроме того, Сибирская Академия Фитнеса, Бодибилдинга и Спорта осуществляет обучение, повышение квалификации и профессиональную переподготовку фитнес-тренеров.

- Единственное, чего надо избегать – это требования множества сертификатов, лицензий и тому подобных разрешительных документов для работы тренеров и самих центров. Если их обяжут проходить, к примеру, дорогостоящие процедуры лицензирования, то это наверняка увеличит стоимость услуг фитнеса и сделает недоступным этот вид спорта для многих людей, - добавила Вера Ганзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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