«Когда нет денег на доставку»: мужчина в багажнике машины повеселил соцсети
В соцсетях появилось фото новосибирца, который выбрал весьма необычный способ передвижения на автомобиле: сидя в багажнике с открытой дверцей. Фотография нестандартного пассажира появилась в группе «АСТ-54» .
— Техника безопасности? Нет, я о ней не слышал, — подписали пост в группе, копируя популярную шутку из интернета.
Судя по всему, сибиряк решил прокатиться в багажнике не случайно: одной рукой он придерживал шкаф, который также виднелся из салона автомобиля. Видимо, мужчина решил таким образом позаботиться о безопасной перевозки мебели, лично проследив, чтобы шкаф не выпал из машины во время пути. Правда, почему-то о своей безопасности изобретательный пассажир в тот момент не подумал.
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к столь необычному методу решения проблем с транспортировкой. Вот, что они написали в комментариях под фото:
— Когда нет денег на доставку, а мебель очень нужна.
— Хоть бы «аварийку» включил. Хотя, вряд ли это бы сильно помогло в случае чего.
— Нужно было сразу в шкаф залезать, так была бы двойная защита.
— Ситуация хоть и выглядит смешно, но если машина резко затормозит: вылетят из нее и шкаф, и пассажир.
ИСТОЧНИК KP.RU