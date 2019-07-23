«Когда нет денег на доставку»: мужчина в багажнике машины повеселил соцсети

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-23T18:17:57+03:00

Вероятно, пассажир решил занять столь необычное место в машине, чтобы придерживать шкаф во время пути

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилось фото новосибирца, который выбрал весьма необычный способ передвижения на автомобиле: сидя в багажнике с открытой дверцей. Фотография нестандартного пассажира появилась в группе «АСТ-54» .

— Техника безопасности? Нет, я о ней не слышал, — подписали пост в группе, копируя популярную шутку из интернета.

Судя по всему, сибиряк решил прокатиться в багажнике не случайно: одной рукой он придерживал шкаф, который также виднелся из салона автомобиля. Видимо, мужчина решил таким образом позаботиться о безопасной перевозки мебели, лично проследив, чтобы шкаф не выпал из машины во время пути. Правда, почему-то о своей безопасности изобретательный пассажир в тот момент не подумал.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к столь необычному методу решения проблем с транспортировкой. Вот, что они написали в комментариях под фото:

— Когда нет денег на доставку, а мебель очень нужна.

— Хоть бы «аварийку» включил. Хотя, вряд ли это бы сильно помогло в случае чего.

— Нужно было сразу в шкаф залезать, так была бы двойная защита.

— Ситуация хоть и выглядит смешно, но если машина резко затормозит: вылетят из нее и шкаф, и пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU