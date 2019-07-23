2019-07-23T18:17:57+03:00
Общество

«Когда нет денег на доставку»: мужчина в багажнике машины повеселил соцсети

Вероятно, пассажир решил занять столь необычное место в машине, чтобы придерживать шкаф во время пути
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сибиряк решил ехать сидя в багажнике машины, чтобы удержать шкаф.Сибиряк решил ехать сидя в багажнике машины, чтобы удержать шкаф.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось фото новосибирца, который выбрал весьма необычный способ передвижения на автомобиле: сидя в багажнике с открытой дверцей. Фотография нестандартного пассажира появилась в группе «АСТ-54» .

— Техника безопасности? Нет, я о ней не слышал, — подписали пост в группе, копируя популярную шутку из интернета.

Судя по всему, сибиряк решил прокатиться в багажнике не случайно: одной рукой он придерживал шкаф, который также виднелся из салона автомобиля. Видимо, мужчина решил таким образом позаботиться о безопасной перевозки мебели, лично проследив, чтобы шкаф не выпал из машины во время пути. Правда, почему-то о своей безопасности изобретательный пассажир в тот момент не подумал.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к столь необычному методу решения проблем с транспортировкой. Вот, что они написали в комментариях под фото:

— Когда нет денег на доставку, а мебель очень нужна.

— Хоть бы «аварийку» включил. Хотя, вряд ли это бы сильно помогло в случае чего.

— Нужно было сразу в шкаф залезать, так была бы двойная защита.

— Ситуация хоть и выглядит смешно, но если машина резко затормозит: вылетят из нее и шкаф, и пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Как она себе ничего не сломала?»: девушка на каблуках показала травмоопасный танец
«Только без извращений!»: сибирячка продает девственность за 11 тысяч долларов
Вечером ушел из дома: в Новосибирске ищут пропавшего пенсионера в тельняшке
Защита от смога за 10 рублей: в аптеках готовы снабдить новосибирцев масками
«Пестицидов наелась»: сибирячка отравилась июльским арбузом
«Мы хотим все на халяву»: таксист отказался везти клиента из-за низкой стоимости
Новосибирские депутаты требуют узаконить ежедневные медосмотры для таксистов
Слегка пьяный: нетрезвого пассажира сняли с поезда до Новосибирска
И простота, и воровство
Как настоящая леди: белочка в соломенной шляпке умилила пользователей соцсетей
Верните за 25 тысяч рублей! Владелец украденного хаски пообещал вознаграждение за своего пса
Отказаться от фитнес-клубов, не гулять утром и больше пить: в МЧС дали советы, как уберечься от смога
В Коченево появится современная детская поликлиника
Повсюду бараньи головы и свечи: новосибирец наткнулся на место сатанинского ритуала
Изрубил топором и вызвал «Скорую»: новосибирец выдумал историю о нападении, чтобы выгородить себя