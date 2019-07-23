2019-07-23T16:46:18+03:00
Общество

Вечером ушел из дома: в Новосибирске ищут пропавшего пенсионера в тельняшке

Местонахождение мужчины неизвестно уже более четырех дней
Алена КУЛЕШОВА
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О том, где находится мужчина ничего не известно уже более четырех дней. Фото: ПСО "Маяк"О том, где находится мужчина ничего не известно уже более четырех дней. Фото: ПСО "Маяк"
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 58-летнего Аверина Сергея Ивановича. Мужчина ушел из дома по улице Красный проспект в Заельцовском районе 19 июля, около одиннадцати часов вечера. О том, где сейчас находится пропавший ничего не известно уже более четырех дней.

— Приметы: рост 174-176 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы с проседью, голубые глаза, — сообщается в ориентировке.

На момент исчезновения мужчина был одет в синюю ветровку, майку тельняшку и синие джинсы. На ногах у пенсионера были серые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Сергей Иванович, или вы видели его недавно, то сообщите об этом волонтерам поискового отряда «Маяк» по телефону 8-951-393-0911 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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