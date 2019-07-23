Защита от смога за 10 рублей: в аптеках готовы снабдить новосибирцев масками
Несмотря на то, что Новосибирск уже несколько дней окутан смогом из-за лесных пожаров в Красноярске, жители города не спешат предпринимать какие-либо меры, чтобы защитить свое здоровье.
— В периоды особой задымленности сибирякам стоит использовать средства для защиты дыхания,- рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. — К примеру, маски или респираторы. А также избегать длительного нахождения на улице в утренние часы и пить больше воды.
Однако новосибирцы не торопятся закупать повязки в аптеках, несмотря на то, что многие уже начали жаловаться в соцсетях на то, как трудно стало дышать в городе.
— Нельзя сказать, что из-за этого смога у нас стали покупать больше масок или чего-нибудь еще, связанного с защитой дыхания, — рассказали в одной из аптек Новосибирска. — Покупают, конечно, противоаллергические препараты, но не больше, чем обычно.
ИСТОЧНИК KP.RU