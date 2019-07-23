Новосибирские депутаты требуют узаконить ежедневные медосмотры для таксистов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-23T12:40:22+03:00

А также допускать за руль только тех, у кого водительский стаж не менее трех лет

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Новосибирские депутаты всерьез решили взяться за таксистов. Главная причина тому - огромное количество нелегалов за рулем.

- Из 50 тысяч такси только 4,5 тысячи имеют лицензии. Остальные, по сути, работают вне закона и не подчиняются действующим правилам, - заявил Валерий Ильенко в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск. – Большинство из «вольных» таксистов работают на фирмы - агрегаторы, которые по телефону принимают заказы и распределяют их между водителями. Такие операторы и таксисты никакой ответственности за здоровье и жизнь пассажиров не несут, медосмотры и техосмотры, как правило, не проходят.

И потому новосибирские депутаты вносят важные поправки в закон на региональном уровне и поддерживают инициативы на федеральном уровне.

- Ко второму чтению в закон внесут поправки об ограничении рабочего времени водителя. При этом сам шофер должен иметь водительский стаж не менее трех лет и обязательно ежедневно проходить предрейсовый осмотр, - перечисляет Валерий Ильенко. - А также клиенту по завершении поезди будет вручаться чек или квитанция.

Напомним, ранее депутаты уже говорили о том, что необходимо перекрасить такси в единый цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU