Новосибирские депутаты требуют узаконить ежедневные медосмотры для таксистов
Новосибирские депутаты всерьез решили взяться за таксистов. Главная причина тому - огромное количество нелегалов за рулем.
- Из 50 тысяч такси только 4,5 тысячи имеют лицензии. Остальные, по сути, работают вне закона и не подчиняются действующим правилам, - заявил Валерий Ильенко в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск. – Большинство из «вольных» таксистов работают на фирмы - агрегаторы, которые по телефону принимают заказы и распределяют их между водителями. Такие операторы и таксисты никакой ответственности за здоровье и жизнь пассажиров не несут, медосмотры и техосмотры, как правило, не проходят.
И потому новосибирские депутаты вносят важные поправки в закон на региональном уровне и поддерживают инициативы на федеральном уровне.
- Ко второму чтению в закон внесут поправки об ограничении рабочего времени водителя. При этом сам шофер должен иметь водительский стаж не менее трех лет и обязательно ежедневно проходить предрейсовый осмотр, - перечисляет Валерий Ильенко. - А также клиенту по завершении поезди будет вручаться чек или квитанция.
Напомним, ранее депутаты уже говорили о том, что необходимо перекрасить такси в единый цвет.
ИСТОЧНИК KP.RU