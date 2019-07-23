2019-07-23T10:15:54+03:00
Общество

В Коченево появится современная детская поликлиника

Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Коченево появится новая детская поликлиника. Фото: nso.ruБлагодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Коченево появится новая детская поликлиника. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Хорошая новость для мам и малышей из Коченевского района: совсем скоро там появится современная детская поликлиника. Решение о приобретении здания уже принято, сейчас специалисты профильного ведомства готовят проектно-сметную документацию на его реконструкцию – об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Коченевский район. Построят клинику в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Кстати, в новом помещении разместится не только детская поликлиника, но и станция «Скорой помощи». Для того, чтобы осуществить задумку, минздрав приобрел сразу несколько зданий - нежилое двухэтажное, административное и одноэтажное здание КПП, а также гаражные боксы.

- Сегодня мы прошли по поликлиническому отделению, особенно по детскому поликлиническому отделению ЦРБ, по некоторым стационарным отделениям, по станции скорой помощи. Условия стеснённые, возможно, сорок лет назад это было допустимо, но сегодня в таких условиях принимать детей невозможно, - подчеркнул губернатор.

Но эта поликлиника – лишь часть большой работы в регионе:

- Сегодня 44 детских поликлинических отделения начали ремонтные работы, к концу года они завершат переход на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника»)», – отметила руководитель регионального Центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Верните за 25 тысяч рублей! Владелец украденного хаски пообещал вознаграждение за своего пса
Отказаться от фитнес-клубов, не гулять утром и больше пить: в МЧС дали советы, как уберечься от смога
Повсюду бараньи головы и свечи: новосибирец наткнулся на место сатанинского ритуала
Изрубил топором и вызвал «Скорую»: новосибирец выдумал историю о нападении, чтобы выгородить себя
«Побежали во все стороны»: сибирячка купила кошачий корм, кишащий тараканами
Накрыло бетонной плитой: в троллейбусном депо погибла кассир
Вот так фрукт: сибирячка нашла в банке с персиками перчатку
Соседи успели отбить ребенка: новосибирец с пятью собаками держит в страхе весь дом
«Я ждал больше 40 минут»: сибиряк устроил скандал водителю автобуса, проехавшему мимо остановки
«Очень даже аппетитный дедуля»: Шура показал себя в старости
Маленькие и голодные: котятам из новосибирского приюта срочно нужен корм
«Город-недоразумение»: Артемий Лебедев раскритиковал Новосибирск
Радужное животное: в Новосибирском зоопарке раскрасили пони
Погода на день в Новосибирске: 23 июля будет плюс 24 градуса
Совсем как настоящие: только посмотрите, какой косплей делает сибиряк
Это было горячо: певица из Украины поцеловалась с девушкой во время своего концерта в Новосибирске
Трагедия повторилась через 11 недель: житель Новосибирска попал под лавину на Алтае
Опасный отдых: сибиряки не испугались вспышки лихорадки в Таиланде
В Новосибирске устроят самый масштабный брендовый фестиваль на Михайловской набережной
Особая примета - нет зубов: в Новосибирске пропал седой мужчина
Дело о станках: в Новосибирске начался процесс по иску авиазавода к таможне
Работа школьника из Новосибирска будет выставлена в Третьяковской галерее
«Им делать нечего летом»: сибирячка сняла «опасные» танцы подростков на крыше
Леди Кака: сибиряки троллят певицу, которая увела Бредли Купера у Ирины Шейк