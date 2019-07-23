В Коченево появится современная детская поликлиника

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-23T10:15:54+03:00

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Хорошая новость для мам и малышей из Коченевского района: совсем скоро там появится современная детская поликлиника. Решение о приобретении здания уже принято, сейчас специалисты профильного ведомства готовят проектно-сметную документацию на его реконструкцию – об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Коченевский район. Построят клинику в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Кстати, в новом помещении разместится не только детская поликлиника, но и станция «Скорой помощи». Для того, чтобы осуществить задумку, минздрав приобрел сразу несколько зданий - нежилое двухэтажное, административное и одноэтажное здание КПП, а также гаражные боксы.

- Сегодня мы прошли по поликлиническому отделению, особенно по детскому поликлиническому отделению ЦРБ, по некоторым стационарным отделениям, по станции скорой помощи. Условия стеснённые, возможно, сорок лет назад это было допустимо, но сегодня в таких условиях принимать детей невозможно, - подчеркнул губернатор.

Но эта поликлиника – лишь часть большой работы в регионе:

- Сегодня 44 детских поликлинических отделения начали ремонтные работы, к концу года они завершат переход на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи («Бережливая поликлиника»)», – отметила руководитель регионального Центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина.

ИСТОЧНИК KP.RU