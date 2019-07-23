Повсюду бараньи головы и свечи: новосибирец наткнулся на место сатанинского ритуала
В Первомайском районе новосибирец нашел место, где по всей видимости, проводят ритуалы.
— Нечто сильно напоминающее сектантское капище нашел на Первомайке. Господа сатанисты, барашков то за что? — интересуется приславший с места видео подписчик в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» в «Инстаграме».
Видео неподготовленных зрителей и правда может ввести в шок: на нем видно, что на поляне лежат отрубленные головы животных, а на деревьях сделаны какие-то засечки и нанесены пометки краской. Вокруг разбросаны черепа и кости животных, а также есть место для кострища.
— Катался по лесу и нашел поляну — похоже, здесь жертвенник. Лежат свечи, девять козьих голов. На траве лежат похожие на факелы предметы, по любому какие-то обряды проводят, такие вот дела, — говорит в камеру мужчина.
Ну и конечно автор видео не мог не отметить, что на поляне стоит характерный трупный запах.
Пользователи соцсетей, в большинстве своем, хладнокровно восприняли такую картину. Многие сошлись на мнении, что, скорее всего это дурацкие забавы подростков, а не настоящие ритуалы. Вот что они пишут в комментариях:
— Заняться молодежи нечем, вот и творят что попало. Куда катится мир. А барашков и впрямь жаль. Лучше бы сварили и бездомных собак покормили бы.
— Совсем с ума посходили.
— Капец, я там тоже катаюсь постоянно на велике.
— Нашлись и такие, кто пытается увиденное перевести в шутку:
— 100% просто цыгане ужинали при свечах.
— Скоро кастинг на битву экстрасенсов, маги в образ входят.
ИСТОЧНИК KP.RU