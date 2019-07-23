Повсюду бараньи головы и свечи: новосибирец наткнулся на место сатанинского ритуала

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-23T09:49:18+03:00

Мужчина катался по лесу на велосипеде и случайно наткнулся на жуткое место

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В Первомайском районе новосибирец нашел место, где по всей видимости, проводят ритуалы.

— Нечто сильно напоминающее сектантское капище нашел на Первомайке. Господа сатанисты, барашков то за что? — интересуется приславший с места видео подписчик в паблике Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» в «Инстаграме».

Видео неподготовленных зрителей и правда может ввести в шок: на нем видно, что на поляне лежат отрубленные головы животных, а на деревьях сделаны какие-то засечки и нанесены пометки краской. Вокруг разбросаны черепа и кости животных, а также есть место для кострища.

— Катался по лесу и нашел поляну — похоже, здесь жертвенник. Лежат свечи, девять козьих голов. На траве лежат похожие на факелы предметы, по любому какие-то обряды проводят, такие вот дела, — говорит в камеру мужчина.

Ну и конечно автор видео не мог не отметить, что на поляне стоит характерный трупный запах.

Пользователи соцсетей, в большинстве своем, хладнокровно восприняли такую картину. Многие сошлись на мнении, что, скорее всего это дурацкие забавы подростков, а не настоящие ритуалы. Вот что они пишут в комментариях:

— Заняться молодежи нечем, вот и творят что попало. Куда катится мир. А барашков и впрямь жаль. Лучше бы сварили и бездомных собак покормили бы.

— Совсем с ума посходили.

— Капец, я там тоже катаюсь постоянно на велике.

— Нашлись и такие, кто пытается увиденное перевести в шутку:

— 100% просто цыгане ужинали при свечах.

— Скоро кастинг на битву экстрасенсов, маги в образ входят.

ИСТОЧНИК KP.RU