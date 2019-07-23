Изрубил топором и вызвал «Скорую»: новосибирец выдумал историю о нападении, чтобы выгородить себя

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-23T09:29:26+03:00

Мужчине удалось выжить после нападения на него с топором. Фото: Влад КОМЯКОВ

Мужчина с травмами и рубленными ранами был доставлен в больницу

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Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска во время распития алкоголя.

— 20 июля от дома по улице Объединения бригада «скорой помощи» в больницу доставила 46-летнего мужчину. Врачи диагностировали у него травмы головы различной степени тяжести, открытый перелом руки и рубленые раны головы и руки. Информация о случившемся была передана в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Уже на месте происшествия, правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 44-летний житель Калининского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство.

— Выяснилось, что во время совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт и этого он сам же и вызвал «скорую», рассказав, что на пострадавшего напал неизвестный мужчина, — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU