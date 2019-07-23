«Город-недоразумение»: Артемий Лебедев раскритиковал Новосибирск
Российский дизайнер Артемий Лебедев не лестно отозвался о Новосибирске. Речь об этом зашла в интервью с главным редактором журнала «Максим» Александром Маленковым. Оно опубликовано на официальном Youtube — канале журнала «Maxim» и длится 40 минут.
Во время беседы Артемий Лебедев рассказал, что ему нравится путешествовать. Россию он любит за то, что климат хороший, еда вкусная, люди прекрасные и девушки красивые. А вот о Сибири у дизайнера не лучшие впечатления.
— Новосибирск — город недоразуменье. Потому что он большой, а городом так и не стал. Там есть один кусок Красного проспекта, но это все равно унылое зрелище, — отзывается Артемий Лебедев о Новосибирске.
Дизайнер не советовал приезжать в столицу Сибири. Альтернативой послужили такие города как Томск, Иркутск. Хабаровск Лебедев и вовсе назвал одним из роскошных городов.
ИСТОЧНИК KP.RU