«Город-недоразумение»: Артемий Лебедев раскритиковал Новосибирск

СЕГОДНЯ 03:25 2019-07-23T03:28:10+03:00

Как считает Артемий Лебедев, Новосибирск большой, но городом так и не стал. Фото: Youtube-канал MAXIM Russia.

Он считает, что в столице Сибири есть только один небольшой участок Красного проспекта, достойный внимания

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Российский дизайнер Артемий Лебедев не лестно отозвался о Новосибирске. Речь об этом зашла в интервью с главным редактором журнала «Максим» Александром Маленковым. Оно опубликовано на официальном Youtube — канале журнала «Maxim» и длится 40 минут.

Во время беседы Артемий Лебедев рассказал, что ему нравится путешествовать. Россию он любит за то, что климат хороший, еда вкусная, люди прекрасные и девушки красивые. А вот о Сибири у дизайнера не лучшие впечатления.

— Новосибирск — город недоразуменье. Потому что он большой, а городом так и не стал. Там есть один кусок Красного проспекта, но это все равно унылое зрелище, — отзывается Артемий Лебедев о Новосибирске.

Дизайнер не советовал приезжать в столицу Сибири. Альтернативой послужили такие города как Томск, Иркутск. Хабаровск Лебедев и вовсе назвал одним из роскошных городов.

ИСТОЧНИК KP.RU