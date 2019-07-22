«Им делать нечего летом»: сибирячка сняла «опасные» танцы подростков на крыше
Видео сняли в Кировском районе Новосибирска. Девочки-подростки устроили себе развлечение на крыше многоэтажки.
— Может кто подскажет, куда можно обратиться? На крыше соседнего дома 117/2 по улице Зорге постоянно бегают подростки и по самому краю, — поделилась местная жительница в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте».
Сибирячка добавила, что наблюдает подобные «опасные» игры уже не в первый раз.
На видео видно, как две девочки-подростка танцуют на крыше. Пользователи соцсетей при этом решили заступиться за детей, хотя и соглашаются, что крыша — не место для игр. Вот что они пишут в комментариях:
— Пусть бегают. Мы тоже с пацанами бегали.
— Нужно сообщить в ЖЭУ. Они должны заблокировать доступ к крыше.
— Да им делать то нечего летом, вот и скитаются то по крышам, то по гаражам.
— Сколько в детстве крыш облазили, и никто никого не вызывал.
Сибирячка сняла «опасные» танцы подростков на крыше.
ИСТОЧНИК KP.RU