«Им делать нечего летом»: сибирячка сняла «опасные» танцы подростков на крыше

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-22T11:19:25+03:00

Жительница Затулинки переживает за детей, которые не первый день бегают по крыше девятиэтажки

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Видео сняли в Кировском районе Новосибирска. Девочки-подростки устроили себе развлечение на крыше многоэтажки.

— Может кто подскажет, куда можно обратиться? На крыше соседнего дома 117/2 по улице Зорге постоянно бегают подростки и по самому краю, — поделилась местная жительница в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте».

Сибирячка добавила, что наблюдает подобные «опасные» игры уже не в первый раз.

На видео видно, как две девочки-подростка танцуют на крыше. Пользователи соцсетей при этом решили заступиться за детей, хотя и соглашаются, что крыша — не место для игр. Вот что они пишут в комментариях:

— Пусть бегают. Мы тоже с пацанами бегали.

— Нужно сообщить в ЖЭУ. Они должны заблокировать доступ к крыше.

— Да им делать то нечего летом, вот и скитаются то по крышам, то по гаражам.

— Сколько в детстве крыш облазили, и никто никого не вызывал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721587" frameborder="0"></iframe> Сибирячка сняла «опасные» танцы подростков на крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU