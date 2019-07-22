2019-07-22T07:54:44+03:00
Происшествия

Гвардейцев поблагодарили за спасенное имущество

Индивидуальный предприниматель Максим Суслов поблагодарил бойцов группы быстрого реагирования Агентства безопасности ГВАРДИЯ за оперативное прибытие, предотвращенный пожар и спасенное имущество
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Сотрудники Агентства безопасности ГВАРДИЯ Сергей Ушаков и Анатолий Волгин охраняли объект до 9 утра.Сотрудники Агентства безопасности ГВАРДИЯ Сергей Ушаков и Анатолий Волгин охраняли объект до 9 утра.
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Около 6 часов утра в дежурную часть охранного агентства поступил сигнал пожарной сигнализации, сработавшей на микрорынке на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска. На место незамедлительно была направлена группа быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ.

Прибыв, бойцы ГБР почувствовали запах гари и заметили дым, идущий из-под закрытой металлической двери микрорынка. Гвардейцы вызвали на место происшествия пожарных и полицию, организовали оцепление и охрану.

Интенсивность дыма тем временем усиливалась.

Прибывшие сотрудники МЧС России вскрыли дверь и выяснили, что в одном из киосков по продаже продуктов питания произошло короткое замыкание электропроводки. За холодильником тлел утеплитель, что и вызвало задымление. Пожарные отключили электроэнергию, ликвидировали последствия замыкания проводки и уехали.

До 9 часов утра, пока на рынок не приехал владелец киоска, сотрудники Агентства безопасности ГВАРДИЯ Сергей Ушаков и Анатолий Волгин охраняли объект.

Хозяин торговой точки Максим Суслов лично поблагодарил бойцов группы быстрого реагирования Агентства безопасности ГВАРДИЯ,

- Мужики, спасибо за то, что быстро приехали. Иначе тут все бы сгорело, - сказал он, пожав им руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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