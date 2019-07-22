«Деревья помечены красными крестами»: многолетние березы срубили возле «Толмачево»

СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-22T06:47:38+03:00

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Неизвестные спилили целую аллею с многолетними березами и другими деревьями прямо недалеко от новосибирского аэропорта Толмачево.

— Вечером в воскресенье, 21 июля жители Оби обратились с жалобой. Они обнаружили, что на муниципальной земле, в районе бесплатной стоянки по улице Мозжерина, 101 неизвестная организация спилила деревья, — рассказали о ситуации в «Гражданском патруле».

Общественники, которым жители показали видео с места событий, отметили, что это не похоже на хулиганскую выходку.

— Валяющиеся стволы деревьев были отмечены красными крестами, из чего становится понятно, что вырубку планировали заранее. Можно предположить, что насаждения помешали тем, кто решил расширить въезд на стоянку. Мы попытались выяснить, на каком основании вырубают деревья, однако никаких разрешительных документов нам не показали, — добавил руководитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Сейчас общественники обратились в администрацию города Обь и областную прокуратуру, чтобы выяснить, почему зеленые насаждения все-таки вырубили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/721534" frameborder="0"></iframe> Многолетние березы срубили возле Толмачево.

ИСТОЧНИК KP.RU