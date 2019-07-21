Крепко застрял: в аэропорту Толмачево автобус провалился в яму
Сегодня днем, 21 июля на территории новосибирского аэропорта произошел казус: автобус попал колесом в «ловушку», застряв в асфальте.
— На территории аэропорта «Толмачево» автобус маршрута № 111 провалился задним колесом в дыру в асфальте, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По предварительной информации, в этом инциденте никто не пострадал.
Пользователи соцсетей также не остались в стороне и высказали свои мысли о произошедшем. Вот что они пишут в комментариях:
— Вот это да. Главное, чтоб самолеты не проваливались.
— Сначала там в туалетах потоп был после ливней, теперь автобусы пустые проваливаются. Качество строительства на высоте.
— Я думал у нас лучшие дороги, — замечает кто-то.
Инцидент обошелся без пострадавших.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU