Крепко застрял: в аэропорту Толмачево автобус провалился в яму

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-21T14:43:55+03:00

Пассажирский автобус завалился из-за того, что под его колесом провалился асфальт. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пассажирский автобус застрял задним колесом в асфальте, который под ним обвалился

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Сегодня днем, 21 июля на территории новосибирского аэропорта произошел казус: автобус попал колесом в «ловушку», застряв в асфальте.

— На территории аэропорта «Толмачево» автобус маршрута № 111 провалился задним колесом в дыру в асфальте, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, в этом инциденте никто не пострадал.

Пользователи соцсетей также не остались в стороне и высказали свои мысли о произошедшем. Вот что они пишут в комментариях:

— Вот это да. Главное, чтоб самолеты не проваливались.

— Сначала там в туалетах потоп был после ливней, теперь автобусы пустые проваливаются. Качество строительства на высоте.

— Я думал у нас лучшие дороги, — замечает кто-то.

Инцидент обошелся без пострадавших.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU