2019-07-21T08:49:16+03:00
Наука

Похожа на гигантскую медузу: новосибирцы делятся необычными фото ракеты, запущенной с Байконура

Запущенная ракета-носитель была видна и в небе над Новосибирском
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирцу пришлось поднять в небо дрон для красивого кадра. Фото: Алексей Поляков.Новосибирцу пришлось поднять в небо дрон для красивого кадра. Фото: Алексей Поляков.
Изменить размер текста:

В субботу, 20 июля с космодрома «Байконур» запустили ракету-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-13» на борту. Фото летящей ракеты удалось сделать и новосибирцам. Своими кадрами они поделились на своих страницах в соцсетях.

По данным Роскосмоса, ракета должна была пролететь по северо-восточной траектории: над Карагандинской областью, северной частью Восточно-Казахстанской области, югом Алтайского края и севером Республики Алтай. На борту находится международная команда: российский космонавт Александр Скворцов и итальянский и американский астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган.

Этот кадр сделан в Баганском районе Новосибирской области. Фото: Валерий Подобный.

Этот кадр сделан в Баганском районе Новосибирской области. Фото: Валерий Подобный.

— В связи с этим, в сотнях километров от этой траектории, там, где уже наступили навигационные и астрономические сумерки, можно увидеть красивую и яркую «медузу» — конденсационный и аэрозольный след ракеты, подсвеченный из-за горизонта Солнцем. Теоретическая дальность видимости «медузы» примерно до 1200-1500 км, — отметили в группе AstroAlert | Наблюдательная астрономия.

Новосибирцам тоже удалось сделать красивые и необычные снимки летящей ракеты, которыми они и поспешили поделиться на своих страницах в соцсетях. Так новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову получилось поймать в кадр не только ракету, но и звезду — Юпитер.

— Союз-МС летит к Международной Космической Станции, а яркая звезда чуть ниже корабля: Юпитер. Я получил это изображение, находясь в 100 километрах от Новосибирска, подняв в воздух дрон, которым и удалось снять пролет с высоты 200 метров, — поделился фотограф.

Этот кадр также сделан в Новосибирске. Фото: AstroAlert | Наблюдательная астрономия, Новосибирск.

Этот кадр также сделан в Новосибирске. Фото: AstroAlert | Наблюдательная астрономия, Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Новосибирском «Тойота» врезалась в лося: пострадал ребенок
Уткнулся, словно в маму: маленький совенок растрогал соцсети своей привязанностью к брату
Погода на день в Новосибирске: 21 июля ожидается гроза и небольшой дождь
Пьяный новосибирец упал с 4 этажа и отделался сломанным носом
Предпочитает «смузи» из рыбы: цапля, спасенная волонтерами, идет на поправку
«У каждого свое море»: новосибирец без трусов искупался в луже на глазах у детей
«Мы были в ужасе»: сибирячка выложила видео с измученными животными из контактного зоопарка
Держали на голой жердочке: сычу, который плохо дышит, нужна помощь
«Я в ауте! Стыд!»: депутат раскритиковала новосибирцев, которые брали продукты с помойки супермаркета
Эксперты назвали самую востребованную профессию в Новосибирске. Угадаете, какая?
Трое на одного: грабители избили новосибирца и украли телефон
Горела его дача: директор ДЮСШ «Бердск» погиб на пожаре
Зарабатывают на ливне: во время дождя цены на такси в Новосибирске выросли в два раза
«Ну что за свиньи»: девушка проткнула ногу в примерочной магазина
Избил из ревности: в Первомайском районе мужчина напал на свою сожительницу
Хотел перебежать дорогу: девушка на иномарке сбила новосибирца
«Я почувствовала фальшь»: мама мальчика с ДЦП обвинила Егора Крида в пиаре на больных детях
Ушел из дома и не вернулся: в Первомайском районе ищут пропавшего пенсионера
Пассажиры голодные и злые: из-за тумана самолеты не могли приземлиться в Новосибирске
Мусоровоз врезался в пешеходов: погибла девушка
Погода на день в Новосибирске: 20 июля обещают потепление и небольшой дождь