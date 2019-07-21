Похожа на гигантскую медузу: новосибирцы делятся необычными фото ракеты, запущенной с Байконура

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-21T08:49:16+03:00

Запущенная ракета-носитель была видна и в небе над Новосибирском

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В субботу, 20 июля с космодрома «Байконур» запустили ракету-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-13» на борту. Фото летящей ракеты удалось сделать и новосибирцам. Своими кадрами они поделились на своих страницах в соцсетях.

По данным Роскосмоса, ракета должна была пролететь по северо-восточной траектории: над Карагандинской областью, северной частью Восточно-Казахстанской области, югом Алтайского края и севером Республики Алтай. На борту находится международная команда: российский космонавт Александр Скворцов и итальянский и американский астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган.

Этот кадр сделан в Баганском районе Новосибирской области. Фото: Валерий Подобный.

— В связи с этим, в сотнях километров от этой траектории, там, где уже наступили навигационные и астрономические сумерки, можно увидеть красивую и яркую «медузу» — конденсационный и аэрозольный след ракеты, подсвеченный из-за горизонта Солнцем. Теоретическая дальность видимости «медузы» примерно до 1200-1500 км, — отметили в группе AstroAlert | Наблюдательная астрономия.

Новосибирцам тоже удалось сделать красивые и необычные снимки летящей ракеты, которыми они и поспешили поделиться на своих страницах в соцсетях. Так новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову получилось поймать в кадр не только ракету, но и звезду — Юпитер.

— Союз-МС летит к Международной Космической Станции, а яркая звезда чуть ниже корабля: Юпитер. Я получил это изображение, находясь в 100 километрах от Новосибирска, подняв в воздух дрон, которым и удалось снять пролет с высоты 200 метров, — поделился фотограф.

Этот кадр также сделан в Новосибирске. Фото: AstroAlert | Наблюдательная астрономия, Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU