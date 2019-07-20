2019-07-20T18:02:59+03:00
Дом. Семья

Предпочитает «смузи» из рыбы: цапля, спасенная волонтерами, идет на поправку

Раненую птицу нашли на одном из пляжей Новосибирска: часть крыла у нее ампутирована
Алена КУЛЕШОВА
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Цаплю с раненым нашли на пляже около Обского моря. Фото: ЦРХП НСОЦаплю с раненым нашли на пляже около Обского моря. Фото: ЦРХП НСО
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Раненую цаплю-подростка новосибирцы нашли на берегу Обского моря: у птицы было сломано крыло, она явно нуждалась в помощи. Неравнодушные сибиряки связались с Центром реабилитации диких животных: там согласились принять пернатого найденыша. Тогда, завернув в свою одежду цаплю, они отвезли ее к зоозащитникам.

— Мы приняли молодую серую цаплю, громкую и очень напуганную,- рассказали в новосибирском центре реабилитации. — У нее было множество ушибов по всему телу и тошнота из-за черепно-мозговой травмы.

Птицу в тот же вечер показали ветеринарам в клинике, которые решили дать шанс птице вернуться на волю и попробовать прооперировать сустав крыла.

Цапле пришлось ампутировать кистевую часть крыла. Фото: ЦРХП НСО

Цапле пришлось ампутировать кистевую часть крыла. Фото: ЦРХП НСО

— После операции всю неделю куратор цапли боролась с тошнотой подопечной, — пояснили волонтеры. — Приходилось кормить ее «смузи» из измельченных в блендере мышей и рыбы. А также ставить птице уколы, от которых она старалась увернуться.

Казалось, все идет хорошо: цапля начала питаться самостоятельно, стала бодрой. Но ветеринар на плановом осмотре сообщил, что крыло у птицы отмирает и часть его придется ампутировать.

К счастью, цапле удалили только кистевую часть крыла, поэтому боли и особого дискомфорта не будет.

Как только цапля поправится и немного окрепнет, она отправится на постоянное место жительство - в организацию помощи диким животным «Ноев Ковчег», которая находится в Барнауле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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