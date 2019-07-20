2019-07-20T13:46:26+03:00
Общество

«Я в ауте! Стыд!»: депутат раскритиковала новосибирцев, которые брали продукты с помойки супермаркета

Видео с мусорки Елена выложила в соцсетях
Анна ПАШАГИНА
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Люди спокойно делят кому что достанется.Люди спокойно делят кому что достанется.Фото: СОЦСЕТИ
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Видео, как новосибирцы столпились возле помойки у супермаркета «Лента», выложила в соцсетях член Совета депутатов Барабинского района Елена Зубова. На кадрах ролика, который появился в группе «Администрация Первомайского района», видно, что местные жители столпились возле коробок с продуктами. И делят, что и кому достанется.

Депутат раскритиковала новосибирцев, которые брали продукты с помойки супермаркета.

— Только что, 100 метров от администрации Первомайского района. Товарищи, я в ауте, думала, у нас это невозможно. Черт меня дернул дворами идти домой, — пишет Елена.

В комментариях сибиряки высказывают свое недоумение, как такое моет происходить:

— По всей стране такое творится. В Самаре все помойки распределены, чужих на пускают. Лично видела. Стыд!

— У помойки за «Горожанкой» на Кирова бомжи и алкаши стоят в очередь, дружные, никогда не дерутся, все договоренности видимо уже «на берегу» обсудили. В определенное время выбрасывают просрочку и они дружненько, не толкаясь, ее разбирают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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