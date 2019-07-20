Трое на одного: грабители избили новосибирца и украли телефон

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-20T12:32:44+03:00

Молодые люди избили мужчину, чтобы украсть его вещи. Фото: ГУ МВД по НСО

Изменить размер текста: A A

Ночью 19 июля в «Ленинский» отдел полиции поступило заявление от новосибирца, которого избили и ограбили возле дома на улице Титова. Преступники напали на мужчину и похитили у него телефон и сумку с инструментами. После чего пострадавшему пришлось обратиться за помощью в больницу.

Оперативно прибывший на место случившегося наряд патрульно-постовой службы полиции задержал троих подозреваемых на улице Титова, рядом с магазином, где продавали алкоголь.

— Грабителями оказались трое парней 17,18 и 20 лет, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались.

Полицейским удалось изъять у задержанных похищенное имущество. Против троих сибиряков возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой). На данный момент, в отношении молодых людей решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители продолжают выяснять подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU